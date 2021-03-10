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Печать на бейдже "Пресса" необязательна, заявили в Роскомнадзоре
Печать на бейдже "Пресса" необязательна, заявили в Роскомнадзоре
Печать на бейдже "Пресса" для журналистов, работающих на массовых акциях, не предусмотрена, так как учредителем СМИ может являться физическое лицо, сообщил... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:24
2021-03-10T11:24
2021-03-10T11:24
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Печать на бейдже "Пресса" для журналистов, работающих на массовых акциях, не предусмотрена, так как учредителем СМИ может являться физическое лицо, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.Ранее Роскомнадзор предложил проект приказа, согласно которому отличительный знак журналиста на публичном мероприятии будет представлять собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете. Бейдж журналиста, как предлагает Роскомнадзор, будет представлять собой "прямоугольную карточку размером не менее 95х140 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, содержащую надпись "ПРЕССА", идентификационные данные журналиста, редакции средства массовой информации, включая запись о регистрации, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства массовой информации"."Мы не стали здесь предусматривать наличие печати, потому что учредителем средства массовой информации может быть физическое лицо. Поэтому печать не всегда может быть... Согласно закону, физическое лицо необязательно должно иметь печать. Печать обязано иметь юридическое лицо. Поэтому мы здесь от этого отошли. Если есть какие-то мнения по этому поводу, мы готовы их учесть в рабочем порядке", - рассказал Субботин на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".Тему нумерации удостоверений журналистов, по словам представителя ведомства, нужно обсуждать и согласовывать отдельно.
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вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Печать на бейдже "Пресса" для журналистов, работающих на массовых акциях, не предусмотрена, так как учредителем СМИ может являться физическое лицо, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин
.
Ранее Роскомнадзор предложил проект приказа, согласно которому отличительный знак журналиста на публичном мероприятии будет представлять собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете. Бейдж журналиста, как предлагает Роскомнадзор, будет представлять собой "прямоугольную карточку размером не менее 95х140 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, содержащую надпись "ПРЕССА", идентификационные данные журналиста, редакции средства массовой информации, включая запись о регистрации, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства массовой информации".
"Мы не стали здесь предусматривать наличие печати, потому что учредителем средства массовой информации может быть физическое лицо. Поэтому печать не всегда может быть... Согласно закону, физическое лицо необязательно должно иметь печать. Печать обязано иметь юридическое лицо. Поэтому мы здесь от этого отошли. Если есть какие-то мнения по этому поводу, мы готовы их учесть в рабочем порядке", - рассказал Субботин на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".
Тему нумерации удостоверений журналистов, по словам представителя ведомства, нужно обсуждать и согласовывать отдельно.