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При пожаре в квартире на Кубани погибли мать и двое детей
При пожаре в квартире на Кубани погибли мать и двое детей
Предварительная причина пожара на Кубани, унесшего жизни женщины и двоих её малолетних детей, – неосторожное обращение с огнём во время курения, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:18
2021-03-10T10:18
2021-03-10T10:18
тбилисский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Предварительная причина пожара на Кубани, унесшего жизни женщины и двоих её малолетних детей, – неосторожное обращение с огнём во время курения, сообщает прокуратура Краснодарского края.В ночь на среду СУСК по Кубани сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре трёх человек. По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин Тбилисского района поступило вечером во вторник, после локализации пожара были обнаружены тела трёх человек: 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения, в больницу попал 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести."По факту возгорания в посёлке Северин Тбилисского района, где погибло двое детей, прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль. Предварительная причина возгорания: неосторожное обращение с огнём во время курения одним из взрослых членов семьи... Семья как неблагополучная на учётах не состояла", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html
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тбилисский район, краснодарский край, происшествия