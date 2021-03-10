Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/pozhar-1600562856.html
При пожаре в квартире на Кубани погибли мать и двое детей
При пожаре в квартире на Кубани погибли мать и двое детей
Предварительная причина пожара на Кубани, унесшего жизни женщины и двоих её малолетних детей, – неосторожное обращение с огнём во время курения, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:18
2021-03-10T10:18
тбилисский район
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Предварительная причина пожара на Кубани, унесшего жизни женщины и двоих её малолетних детей, – неосторожное обращение с огнём во время курения, сообщает прокуратура Краснодарского края.В ночь на среду СУСК по Кубани сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре трёх человек. По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин Тбилисского района поступило вечером во вторник, после локализации пожара были обнаружены тела трёх человек: 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения, в больницу попал 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести."По факту возгорания в посёлке Северин Тбилисского района, где погибло двое детей, прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль. Предварительная причина возгорания: неосторожное обращение с огнём во время курения одним из взрослых членов семьи... Семья как неблагополучная на учётах не состояла", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html
тбилисский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тбилисский район, краснодарский край, происшествия

При пожаре в квартире на Кубани погибли мать и двое детей

10:18 10.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Предварительная причина пожара на Кубани, унесшего жизни женщины и двоих её малолетних детей, – неосторожное обращение с огнём во время курения, сообщает прокуратура Краснодарского края.
В ночь на среду СУСК по Кубани сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре трёх человек. По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин Тбилисского района поступило вечером во вторник, после локализации пожара были обнаружены тела трёх человек: 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения, в больницу попал 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести.
"По факту возгорания в посёлке Северин Тбилисского района, где погибло двое детей, прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль. Предварительная причина возгорания: неосторожное обращение с огнём во время курения одним из взрослых членов семьи... Семья как неблагополучная на учётах не состояла", - сообщает прокуратура.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 10:02
На Сахалине трое детей погибли при пожаре в квартире
 
Тбилисский районКраснодарский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
Лента новостейМолния