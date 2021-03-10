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Посольство России сделало представление МИД Британии
Посольство России сделало представление МИД Британии
Российское посольство сделало представление МИД Британии из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:44
2021-03-10T22:04
мария захарова
форин-офис
лондон
в мире
россия
великобритания
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ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Российское посольство сделало представление МИД Британии из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство, говорится в сообщении дипмиссии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об утечке документов Форин-офиса. В них говорится о том, что британское правительство "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет" работой информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. По ее словам, в фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона".О том, что дипломаты намерены сделать представление по этому поводу, Захарова заявила 5 марта. Она отметила, что британские власти должны "объясниться", а российская сторона будет регулярно напоминать Лондону о необходимости ответить на вопросы Москвы.Как сказано в заявлении посольства, появившиеся в интернете документы "выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство"."Реакцию британской стороны нельзя назвать конструктивной", — отмечают в дипмиссии.В заявлении посольство пояснило, что в британском МИД не стали комментировать документы, "которые не были опубликованы британским правительством в установленном порядке". "Со своей стороны вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против Российской Федерации", — указано в документе.Ссылаясь на опубликованные в интернете материалы, дипломаты отметили, что "по заказу Форин-офиса" в течение нескольких лет в России и соседних странах реализуют щедро оплачиваемые проекты, направленные на поддержку русскоязычных "независимых СМИ" и "обеспечение медиабаланса". На деле же эти кампании выполняют поставленные из Лондона задачи по "искусственному отрыву" аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации. Речь идет о целенаправленной поддержке только тех СМИ, которые "продвигают британские и общезападные политические установки".Как указали в посольстве, в этих документах видны "и более прозрачные цели": добиваться "ослабления российского государства", активировать "набор контента в поддержку антиправительственных выступлений внутри России"."Предлагается усиливать напряжение и беспорядки вокруг дела Навального, воздействовать на протесты в Белоруссии, подпитывать антироссийские настроения на Украине, в Молдавии, Северной Македонии", — сказано в заявлении российской миссии.Как подчеркивает посольство, эту деятельность Лондона никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений."Прикрываясь фальшивой борьбой с дезинформацией, она очевидным образом направлена против Российской Федерации. Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене", — отмечается в сообщении.Посольство довело до сведения британской стороны, что в Москве такие шаги расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела России и стремление расшатать внутриполитическую ситуацию. Дипломаты потребовали "полного раскрытия всей информаци" о проектах, осуществляемых под эгидой Форин-офиса и касающихся российского медиапространства и "законных интересов российских СМИ в части свободного вещания в соседних странах".Посольство подчеркнуло, что Москва проработает дальнейшие ответные меры на эту ситуацию.
https://ria.ru/20201217/oruzhie-1589719342.html
https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html
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мария захарова, форин-офис, лондон, в мире, россия, великобритания

Посольство России сделало представление МИД Британии

20:44 10.03.2021 (обновлено: 22:04 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Российское посольство сделало представление МИД Британии из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство, говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об утечке документов Форин-офиса. В них говорится о том, что британское правительство "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет" работой информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. По ее словам, в фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона".
О том, что дипломаты намерены сделать представление по этому поводу, Захарова заявила 5 марта. Она отметила, что британские власти должны "объясниться", а российская сторона будет регулярно напоминать Лондону о необходимости ответить на вопросы Москвы.
Как сказано в заявлении посольства, появившиеся в интернете документы "выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство".
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"Реакцию британской стороны нельзя назвать конструктивной", — отмечают в дипмиссии.
В заявлении посольство пояснило, что в британском МИД не стали комментировать документы, "которые не были опубликованы британским правительством в установленном порядке".
"Со своей стороны вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против Российской Федерации", — указано в документе.
Ссылаясь на опубликованные в интернете материалы, дипломаты отметили, что "по заказу Форин-офиса" в течение нескольких лет в России и соседних странах реализуют щедро оплачиваемые проекты, направленные на поддержку русскоязычных "независимых СМИ" и "обеспечение медиабаланса". На деле же эти кампании выполняют поставленные из Лондона задачи по "искусственному отрыву" аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации. Речь идет о целенаправленной поддержке только тех СМИ, которые "продвигают британские и общезападные политические установки".

"Не скрывается цель снижения влияния российских медиаресурсов и даже сокращения среди русскоязычного населения (например, стран Балтии) ощущения принадлежности к русскому миру, общих исторических корней с соотечественниками в России. Все это — под лозунгом борьбы с "кремлевской пропагандой и дезинформацией", — говорится в заявлении.

Как указали в посольстве, в этих документах видны "и более прозрачные цели": добиваться "ослабления российского государства", активировать "набор контента в поддержку антиправительственных выступлений внутри России".
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"Предлагается усиливать напряжение и беспорядки вокруг дела Навального, воздействовать на протесты в Белоруссии, подпитывать антироссийские настроения на Украине, в Молдавии, Северной Македонии", — сказано в заявлении российской миссии.
Как подчеркивает посольство, эту деятельность Лондона никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений.
"Прикрываясь фальшивой борьбой с дезинформацией, она очевидным образом направлена против Российской Федерации. Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене", — отмечается в сообщении.
Посольство довело до сведения британской стороны, что в Москве такие шаги расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела России и стремление расшатать внутриполитическую ситуацию. Дипломаты потребовали "полного раскрытия всей информаци" о проектах, осуществляемых под эгидой Форин-офиса и касающихся российского медиапространства и "законных интересов российских СМИ в части свободного вещания в соседних странах".
Посольство подчеркнуло, что Москва проработает дальнейшие ответные меры на эту ситуацию.
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