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Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока

Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости проработать меры по развитию здравоохранения на Дальнем Востоке. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:02

2021-03-10T19:02

2021-03-10T19:02

дальний восток

арктика

общероссийский народный фронт

правительство рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости проработать меры по развитию здравоохранения на Дальнем Востоке."Конечно, нужно представить предложения, проработать и представить предложения по дополнительным мерам по развитию системы здравоохранения в регионе", - сказал Путин.Он отметил, что Общероссийский народный фронт ранее обратил внимание на то, что в отдельных регионах Дальнего Востока скорая медицинская помощь не работает круглосуточно."Ну сейчас с учетом реакции на доклад ОНФ вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее. Ну как может быть так, что скорая помощь круглосуточно не работает? Какая же она "скорая"? Ну это какие-то вообще такие вещи элементарного характера", - отметил глава государства.Путин добавил, что связано это, в том числе, с недостатком медицинских кадров по многим направлениям.Президент подчеркнул, что программы по развитию первичного звена здравоохранения надо привязывать к конкретным регионам."В данном случаемы говорим о Дальнем Востоке, а там и численность населения в отдельных населенных пунктах своя, и расстояния между населенными пунктами свои. И здесь нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку", - сказал Путин и просил это "учесть в будущем".Он также отметил необходимость контроля за ценами на сельскохозяйственную продукцию."Нужно сделать все, чтобы рост цен на сельскохозяйственную продукцию в Дальневосточном федеральном округе не превышал среднероссийского уровня, а он скачет… этот рост цен. Поэтому прошу на это обратить внимание", - отметил Путин."Прошу рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы, что потребует, наверное, ряда управленческих решений межведомственного характера", - сказал он.Кроме того, президент поручил проанализировать принятые меры по перевозке людей."Прошу правительство провести оценку достаточности принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей (с Дальнего Востока - ред.), которые хотят посещать другие регионы РФ, причем без учета возрастных ограничений. Да, мы с вами приняли решение, выделили дополнительные 5 миллиардов, это хорошо, но прошу вас проанализировать, как это все работает, какие еще нужны ресурсы для того, чтобы обеспечить передвижение людей в нормальном режиме", - сказал президент в ходе заключительного слова на совещании с членами правительства."Просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики, прошу это сделать в месячный срок", - сказал Путин.Он назвал этот вопрос чрезвычайно важным."Давайте не будем выпускать его из виду в ходе текущей конкретной работы", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210210/benzin-1596781954.html

https://na.ria.ru/20210209/sakhalinskiy-universitet-1596680433.html

дальний восток

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, арктика, общероссийский народный фронт, правительство рф, владимир путин, экономика