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В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека
Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:44
2021-03-10T18:44
балашиха
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова"По предварительной информации, злоумышленники в вечернее время, находясь в квартире местного жителя, проживающего в д. Путилково, под угрозой применения предмета, схожего с пистолетом, вывели его на улицу и посадили в автомобиль. После этого они привезли похищенного гражданина в г.о. Балашиха, где, удерживая его в гостинице, требовали передать им от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказала Петрова.Она добавила, что задержаны трое мужчин, потерпевший освобожден.
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балашиха, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека

18:44 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова
"По предварительной информации, злоумышленники в вечернее время, находясь в квартире местного жителя, проживающего в д. Путилково, под угрозой применения предмета, схожего с пистолетом, вывели его на улицу и посадили в автомобиль. После этого они привезли похищенного гражданина в г.о. Балашиха, где, удерживая его в гостинице, требовали передать им от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказала Петрова.
Она добавила, что задержаны трое мужчин, потерпевший освобожден.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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БалашихаМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
 
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