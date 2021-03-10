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В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека
Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:44
2021-03-10T18:44
2021-03-10T18:44
балашиха
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова"По предварительной информации, злоумышленники в вечернее время, находясь в квартире местного жителя, проживающего в д. Путилково, под угрозой применения предмета, схожего с пистолетом, вывели его на улицу и посадили в автомобиль. После этого они привезли похищенного гражданина в г.о. Балашиха, где, удерживая его в гостинице, требовали передать им от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказала Петрова.Она добавила, что задержаны трое мужчин, потерпевший освобожден.
https://ria.ru/20201201/yugra-1587104795.html
балашиха
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балашиха, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия