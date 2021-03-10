https://ria.ru/20210310/pokhischenie-1600665165.html

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека

Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:44

2021-03-10T18:44

2021-03-10T18:44

балашиха

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в похищении жителя Путилково, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова"По предварительной информации, злоумышленники в вечернее время, находясь в квартире местного жителя, проживающего в д. Путилково, под угрозой применения предмета, схожего с пистолетом, вывели его на улицу и посадили в автомобиль. После этого они привезли похищенного гражданина в г.о. Балашиха, где, удерживая его в гостинице, требовали передать им от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказала Петрова.Она добавила, что задержаны трое мужчин, потерпевший освобожден.

https://ria.ru/20201201/yugra-1587104795.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия