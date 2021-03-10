https://ria.ru/20210310/pogoda-1600551285.html

В Москве в среду ожидается до минус 14 градусов

В Москве в среду ожидается до минус 14 градусов

Переменная облачность и до минус 14 градусов ожидается в Москве в среду, температурный режим окажется на 13-14 градусов ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

елена волосюк

москва

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Переменная облачность и до минус 14 градусов ожидается в Москве в среду, температурный режим окажется на 13-14 градусов ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Москва находится под влиянием антициклона, который распространяется из Скандинавии, на его холодной периферии. В столице температурный режим прогнозируется на 13-14 градусов ниже, чем положено по климату. При переменной облачности в городе потеплеет лишь до минус 11-13 градусов, по области до минус 10-15", — сообщила Волосюк.Ветер северный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает расти и ожидается до 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210304/zima-1599918397.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, общество