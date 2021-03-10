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В Москве в среду ожидается до минус 14 градусов
В Москве в среду ожидается до минус 14 градусов
Переменная облачность и до минус 14 градусов ожидается в Москве в среду, температурный режим окажется на 13-14 градусов ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:00
2021-03-10T08:00
2021-03-10T08:00
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Переменная облачность и до минус 14 градусов ожидается в Москве в среду, температурный режим окажется на 13-14 градусов ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Москва находится под влиянием антициклона, который распространяется из Скандинавии, на его холодной периферии. В столице температурный режим прогнозируется на 13-14 градусов ниже, чем положено по климату. При переменной облачности в городе потеплеет лишь до минус 11-13 градусов, по области до минус 10-15", — сообщила Волосюк.Ветер северный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает расти и ожидается до 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210304/zima-1599918397.html
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елена волосюк, москва, общество