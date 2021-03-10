https://ria.ru/20210310/pogoda-1600550323.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T07:45
2021-03-10T07:45
2021-03-10T07:45
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве действует до 22.00 четверга, в Подмосковье - до 23.00.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество