Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210310/podmoskove-1600584442.html
Рымар: более 20 услуг в Подмосковье переведут в электронный формат
Рымар: более 20 услуг в Подмосковье переведут в электронный формат
Более 20 услуг для граждан и бизнеса оцифруют и оптимизируют в Московской области в течение полугода, сообщил РИА Новости министр государственного управления,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:27
2021-03-10T12:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_6bf33af475bcbc6930d26ab712db4b9b.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 20 услуг для граждан и бизнеса оцифруют и оптимизируют в Московской области в течение полугода, сообщил РИА Новости министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.Он рассказал, что для граждан будут оцифрованы такие услуги, как присвоение квалификационных категорий медикам, назначение пособий гражданам, имеющим детей, предоставление ежегодной выплаты на ребенка-инвалида и другие.Для бизнеса оцифруют внесение изменений в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.Также на портале госуслуг Подмосковья продолжится работа по оптимизации. Она предполагает сокращение сроков предоставления некоторых услуг и списка документов благодаря переходу на межведомственное электронное взаимодействие, упрощение электронной формы заявления для населения, а также для бизнеса, например, выдача разрешительного документа не на бумаге, а в виде записи в электронном реестре в части лицензирования.Также, рассказал Рымар, на базе МФЦ появится услуга по получению информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО).
https://ria.ru/20210309/rassrochka-1600483560.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_5907a8add279f8fa96dff2b58ada99f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Рымар: более 20 услуг в Подмосковье переведут в электронный формат

12:27 10.03.2021
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 20 услуг для граждан и бизнеса оцифруют и оптимизируют в Московской области в течение полугода, сообщил РИА Новости министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
"В ближайшие полгода будет оптимизировано и оцифровано более 20 услуг. Они станут доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Новыми онлайн-опциями смогут воспользоваться как граждане, так и предприниматели", – сказал Рымар.
Он рассказал, что для граждан будут оцифрованы такие услуги, как присвоение квалификационных категорий медикам, назначение пособий гражданам, имеющим детей, предоставление ежегодной выплаты на ребенка-инвалида и другие.
Для бизнеса оцифруют внесение изменений в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 16:15Новости Подмосковья
Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов
Также на портале госуслуг Подмосковья продолжится работа по оптимизации. Она предполагает сокращение сроков предоставления некоторых услуг и списка документов благодаря переходу на межведомственное электронное взаимодействие, упрощение электронной формы заявления для населения, а также для бизнеса, например, выдача разрешительного документа не на бумаге, а в виде записи в электронном реестре в части лицензирования.
Также, рассказал Рымар, на базе МФЦ появится услуга по получению информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ рассказал о манипулировании ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
Лента новостейМолния