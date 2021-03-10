https://ria.ru/20210310/podmoskove-1600584442.html

Рымар: более 20 услуг в Подмосковье переведут в электронный формат

Рымар: более 20 услуг в Подмосковье переведут в электронный формат

Более 20 услуг для граждан и бизнеса оцифруют и оптимизируют в Московской области в течение полугода, сообщил РИА Новости министр государственного управления,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:27

2021-03-10T12:27

2021-03-10T12:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 20 услуг для граждан и бизнеса оцифруют и оптимизируют в Московской области в течение полугода, сообщил РИА Новости министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.Он рассказал, что для граждан будут оцифрованы такие услуги, как присвоение квалификационных категорий медикам, назначение пособий гражданам, имеющим детей, предоставление ежегодной выплаты на ребенка-инвалида и другие.Для бизнеса оцифруют внесение изменений в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.Также на портале госуслуг Подмосковья продолжится работа по оптимизации. Она предполагает сокращение сроков предоставления некоторых услуг и списка документов благодаря переходу на межведомственное электронное взаимодействие, упрощение электронной формы заявления для населения, а также для бизнеса, например, выдача разрешительного документа не на бумаге, а в виде записи в электронном реестре в части лицензирования.Также, рассказал Рымар, на базе МФЦ появится услуга по получению информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО).

https://ria.ru/20210309/rassrochka-1600483560.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)