https://ria.ru/20210310/podderzhka-1600580219.html
С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка
С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка
С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:07
2021-03-10T12:07
2021-03-10T12:07
тюменская область
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40843/00/408430023_0:523:5472:3601_1920x0_80_0_0_3239afb443905f08c9f7aa8d9d355181.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного правительства. Всего за последние десять лет земля под строительство жилья предоставлена более девяти тысячам семей региона.Пресс-служба напоминает, что для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года 184 семей выбрали получение целевой выплаты.
https://ria.ru/20210305/vyplaty-1600049945.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40843/00/408430023_152:0:5016:3648_1920x0_80_0_0_ac4c5dbb67c7f6fa0539998c162e985d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье
ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего за последние десять лет земля под строительство жилья предоставлена более девяти тысячам семей региона.
Пресс-служба напоминает, что для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.
По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года 184 семей выбрали получение целевой выплаты.