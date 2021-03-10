Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210310/podderzhka-1600580219.html
С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка
С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка
С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:07
2021-03-10T12:07
тюменская область
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40843/00/408430023_0:523:5472:3601_1920x0_80_0_0_3239afb443905f08c9f7aa8d9d355181.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного правительства. Всего за последние десять лет земля под строительство жилья предоставлена более девяти тысячам семей региона.Пресс-служба напоминает, что для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года 184 семей выбрали получение целевой выплаты.
https://ria.ru/20210305/vyplaty-1600049945.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40843/00/408430023_152:0:5016:3648_1920x0_80_0_0_ac4c5dbb67c7f6fa0539998c162e985d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье

С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка

12:07 10.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей ВолковЗемельный участок
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Андрей Волков
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего за последние десять лет земля под строительство жилья предоставлена более девяти тысячам семей региона.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 11:56Тюменская область
Тюменцы-участники ликвидации радиационных аварий получат выплаты
Пресс-служба напоминает, что для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.
По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года 184 семей выбрали получение целевой выплаты.
 
Тюменская областьЖилье
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ рассказал о манипулировании ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
Лента новостейМолния