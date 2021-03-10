https://ria.ru/20210310/podderzhka-1600580219.html

С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка

С начала года многодетным тюменским семьям выделены 82 земельных участка

С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:07

2021-03-10T12:07

2021-03-10T12:07

тюменская область

жилье

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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. С начала года многодетным семьям Тюменской области выделены 82 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба областного правительства. Всего за последние десять лет земля под строительство жилья предоставлена более девяти тысячам семей региона.Пресс-служба напоминает, что для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года 184 семей выбрали получение целевой выплаты.

https://ria.ru/20210305/vyplaty-1600049945.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье