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Нижегородская область
https://ria.ru/20210310/perevoz-1600634553.html
В нижегородском Перевозе создадут новые очистные сооружения
В нижегородском Перевозе создадут новые очистные сооружения
Новые очистные сооружения в городе Перевозе планируется построить к концу 2022 года в рамках национального проекта "Экология", заявил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:10
2021-03-10T16:10
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Новые очистные сооружения в городе Перевозе планируется построить к концу 2022 года в рамках национального проекта "Экология", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Действующие сейчас очистные в Перевозе были введены в эксплуатацию в 1988 году и уже устарели."Оздоровление Волги невозможно без улучшения качества воды в ее притоках. После завершения проекта городской округ Перевоз получит современные очистные сооружения. Очищенная по современным стандартам вода будет поступать в Пьяну, оттуда – в Суру и затем – в Волгу", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он добавил, что проект предполагает также строительство канализационных насосных станций и 15 километров линейной канализационной системы."В строительство объекта будет вложено почти 600 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Экология", - добавил губернатор Нижегородской области.Как сообщили в администрации Перевоза, строительство новых очистных сооружений началось в ноябре 2020 года и ведется по графику. На сегодняшний день работа выполнена на 17%. Сейчас вдоль реки возведена подпорная стенка, закончена установка железобетонных свай, рабочие создают фундамент, бетонируя площадку под установку оборудования. Проложено около 500 погонных метров канализационных труб. Уже этим летом начнется прокладка коммуникаций в черте города. Это позволит жителям подключать к централизованной системе водоотведения индивидуальные жилые дома."В строительстве очистных заняты местные рабочие. Таким образом, нацпроект не только позволяет улучшать экологическую ситуацию, но и обеспечивает социально-экономическую стабильность территории благодаря созданию новых рабочих мест", - отметили в администрации Перевоза.Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране в 2019 году.
https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html
https://ria.ru/20210219/blagoustroystvo-1598218908.html
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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество

В нижегородском Перевозе создадут новые очистные сооружения

16:10 10.03.2021
 
© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Новые очистные сооружения в городе Перевозе планируется построить к концу 2022 года в рамках национального проекта "Экология", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Действующие сейчас очистные в Перевозе были введены в эксплуатацию в 1988 году и уже устарели.
"Оздоровление Волги невозможно без улучшения качества воды в ее притоках. После завершения проекта городской округ Перевоз получит современные очистные сооружения. Очищенная по современным стандартам вода будет поступать в Пьяну, оттуда – в Суру и затем – в Волгу", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он добавил, что проект предполагает также строительство канализационных насосных станций и 15 километров линейной канализационной системы.
"В строительство объекта будет вложено почти 600 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Экология", - добавил губернатор Нижегородской области.
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Как сообщили в администрации Перевоза, строительство новых очистных сооружений началось в ноябре 2020 года и ведется по графику. На сегодняшний день работа выполнена на 17%. Сейчас вдоль реки возведена подпорная стенка, закончена установка железобетонных свай, рабочие создают фундамент, бетонируя площадку под установку оборудования. Проложено около 500 погонных метров канализационных труб. Уже этим летом начнется прокладка коммуникаций в черте города. Это позволит жителям подключать к централизованной системе водоотведения индивидуальные жилые дома.
"В строительстве очистных заняты местные рабочие. Таким образом, нацпроект не только позволяет улучшать экологическую ситуацию, но и обеспечивает социально-экономическую стабильность территории благодаря созданию новых рабочих мест", - отметили в администрации Перевоза.
Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране в 2019 году.
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