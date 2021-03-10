https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html

В Махачкале задержали парикмахера, подозреваемого в педофилии

В Махачкале задержали парикмахера, подозреваемого в педофилии

Следователи возбудили уголовное дело против парикмахера, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних клиентов в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:57

2021-03-10T15:57

2021-03-10T15:57

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против парикмахера, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних клиентов в Махачкале, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, шестого марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении парикмахерской в Махачкале, совершил действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков в возрасте девяти и десяти лет, которые пришли к нему постричься.В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции МВД республики."Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", – говорится в сообщении.По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В региональном СУСК добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html

https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, происшествия