Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html
В Махачкале задержали парикмахера, подозреваемого в педофилии
В Махачкале задержали парикмахера, подозреваемого в педофилии
Следователи возбудили уголовное дело против парикмахера, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних клиентов в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:57
2021-03-10T15:57
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против парикмахера, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних клиентов в Махачкале, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, шестого марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении парикмахерской в Махачкале, совершил действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков в возрасте девяти и десяти лет, которые пришли к нему постричься.В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции МВД республики."Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", – говорится в сообщении.По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В региональном СУСК добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html
https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махачкала, происшествия

В Махачкале задержали парикмахера, подозреваемого в педофилии

15:57 10.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против парикмахера, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних клиентов в Махачкале, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, шестого марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении парикмахерской в Махачкале, совершил действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков в возрасте девяти и десяти лет, которые пришли к нему постричься.
Владимир Санкин в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 20:23
СК раскрыл детали дела убийцы педофила в Уфе
В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции МВД республики.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", – говорится в сообщении.
По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В региональном СУСК добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 11:51
В Калининграде задержали изменившего внешность педофила
 
МахачкалаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния