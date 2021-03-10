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Постпредство России при ОЗХО обвинило западные страны в двуличии
Постпредство России при ОЗХО обвинило западные страны в двуличии
Двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчетливо проявилась в вопросе проекта решения... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:17
2021-03-10T20:17
россия
организация по запрещению химического оружия
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчетливо проявилась в вопросе проекта решения о поражении Сирии в правах по Конвенции, заявили в постпредстве России при организации."В ходе первого дня 96-й сессии Исполсовета ОЗХО в очередной раз отчетливо проявилась двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации. Как известно, на рассмотрение высшего руководящего органа ОЗХО – Конференции государств-участников (КГУ) – французы при поддержке стран Запада внесли проект решения о поражении Сирии в правах по Конвенции на основе тенденциозных выводов первого доклада атрибутивной команды Техсекретариата ОЗХО", - говорится в заявлении.Отмечается, что Россия предложила обсудить французский проект решения в ходе текущей сессии, внеся для этого дополнительный пункт повестки дня. Однако этому сразу воспротивились соавторы антисирийского решения, "сначала попытавшись уговорить нас выступать в рамках существующей повестки дня, а потом, поняв ущербность своих заходов, просто поставили вопрос на голосование".В результате предложение РФ было отклонено, однако внушительное количество воздержавшихся говорит о том, что они не хотят ассоциировать себя с линией, принятой на вооружение западниками во главе с США."То, что произошло, - очередное свидетельство того, как известная группа государств навязывает в Организации свои собственные правила в ущерб международному праву, всячески политизирует ее деятельность, стремясь реализовать свои геополитические интересы", - подчеркнули в постпредстве.
https://ria.ru/20201225/mid-1590928565.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, сирия, сша, в мире

Постпредство России при ОЗХО обвинило западные страны в двуличии

20:17 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчетливо проявилась в вопросе проекта решения о поражении Сирии в правах по Конвенции, заявили в постпредстве России при организации.
"В ходе первого дня 96-й сессии Исполсовета ОЗХО в очередной раз отчетливо проявилась двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации. Как известно, на рассмотрение высшего руководящего органа ОЗХО – Конференции государств-участников (КГУ) – французы при поддержке стран Запада внесли проект решения о поражении Сирии в правах по Конвенции на основе тенденциозных выводов первого доклада атрибутивной команды Техсекретариата ОЗХО", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что Россия предложила обсудить французский проект решения в ходе текущей сессии, внеся для этого дополнительный пункт повестки дня. Однако этому сразу воспротивились соавторы антисирийского решения, "сначала попытавшись уговорить нас выступать в рамках существующей повестки дня, а потом, поняв ущербность своих заходов, просто поставили вопрос на голосование".
В результате предложение РФ было отклонено, однако внушительное количество воздержавшихся говорит о том, что они не хотят ассоциировать себя с линией, принятой на вооружение западниками во главе с США.
"То, что произошло, - очередное свидетельство того, как известная группа государств навязывает в Организации свои собственные правила в ущерб международному праву, всячески политизирует ее деятельность, стремясь реализовать свои геополитические интересы", - подчеркнули в постпредстве.
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РоссияОрганизация по запрещению химического оружияСирияСШАВ мире
 
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