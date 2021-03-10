https://ria.ru/20210310/ozkho-1600676623.html

Постпредство России при ОЗХО обвинило западные страны в двуличии

Постпредство России при ОЗХО обвинило западные страны в двуличии

Двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчетливо проявилась в вопросе проекта решения... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:17

2021-03-10T20:17

2021-03-10T20:17

россия

организация по запрещению химического оружия

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчетливо проявилась в вопросе проекта решения о поражении Сирии в правах по Конвенции, заявили в постпредстве России при организации."В ходе первого дня 96-й сессии Исполсовета ОЗХО в очередной раз отчетливо проявилась двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации. Как известно, на рассмотрение высшего руководящего органа ОЗХО – Конференции государств-участников (КГУ) – французы при поддержке стран Запада внесли проект решения о поражении Сирии в правах по Конвенции на основе тенденциозных выводов первого доклада атрибутивной команды Техсекретариата ОЗХО", - говорится в заявлении.Отмечается, что Россия предложила обсудить французский проект решения в ходе текущей сессии, внеся для этого дополнительный пункт повестки дня. Однако этому сразу воспротивились соавторы антисирийского решения, "сначала попытавшись уговорить нас выступать в рамках существующей повестки дня, а потом, поняв ущербность своих заходов, просто поставили вопрос на голосование".В результате предложение РФ было отклонено, однако внушительное количество воздержавшихся говорит о том, что они не хотят ассоциировать себя с линией, принятой на вооружение западниками во главе с США."То, что произошло, - очередное свидетельство того, как известная группа государств навязывает в Организации свои собственные правила в ущерб международному праву, всячески политизирует ее деятельность, стремясь реализовать свои геополитические интересы", - подчеркнули в постпредстве.

https://ria.ru/20201225/mid-1590928565.html

https://ria.ru/20201201/byudzhet-1587236807.html

россия

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, организация по запрещению химического оружия, сирия, сша, в мире