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Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку, он переходит на работу в частный сектор, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:56
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку, он переходит на работу в частный сектор, сообщили в среду в пресс-службе законодательного органа."Руководитель-генеральный секретарь аппарата Национального собрания (парламента) Тигран Галстян подал заявление об освобождении от должности", - говорится в сообщении на сайте парламента.Отмечается, что Галстян переходит на работу в частный сектор.
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ситуация в армении, армения, в мире

Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

12:56 10.03.2021 (обновлено: 13:02 10.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку, он переходит на работу в частный сектор, сообщили в среду в пресс-службе законодательного органа.
"Руководитель-генеральный секретарь аппарата Национального собрания (парламента) Тигран Галстян подал заявление об освобождении от должности", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Отмечается, что Галстян переходит на работу в частный сектор.
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:51
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