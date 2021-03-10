https://ria.ru/20210310/otstavka-1600595192.html

Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку, он переходит на работу в частный сектор, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:56

2021-03-10T12:56

2021-03-10T13:02

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армения

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку, он переходит на работу в частный сектор, сообщили в среду в пресс-службе законодательного органа."Руководитель-генеральный секретарь аппарата Национального собрания (парламента) Тигран Галстян подал заявление об освобождении от должности", - говорится в сообщении на сайте парламента.Отмечается, что Галстян переходит на работу в частный сектор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/gasparyan-1600592902.html

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