https://ria.ru/20210310/onkopomosch-1600648041.html

В Вышнем Волочке откроют центр амбулаторной онкопомощи

В Вышнем Волочке откроют центр амбулаторной онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет создан на базе Вышневолоцкой центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:34

2021-03-10T17:34

2021-03-10T17:34

тверская область

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

ржев

кимры

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ТВЕРЬ, 10 мар — РИА Новости. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет создан на базе Вышневолоцкой центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Центр станет одним из сети центров, которые планируются открыть в Твери и крупных городах Верхневолжья.Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение". По мнению губернатора области Игоря Рудени, создание центров амбулаторной онкологической помощи в регионе позволит вывести оказание медицинских услуг в Верхневолжье по этому направлению на новый уровень.В главном корпусе ЦРБ, где разместится центр, будет проведен капитальный ремонт. Решение о выделении средств на эти цели - 23,6 миллионов рублей - принято на заседании областной Бюджетной комиссииВ рамках капремонта будут заменены инженерные коммуникации, окна, двери, сантехническое оборудование, выполнены общестроительные и другие виды работ.Открыть учреждение планируется в конце этого года.Ещё один Центр в этом году создается в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Там будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем – наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Подготовлены медицинские специалисты. Проводить обследования они будут на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования. На следующем этапе планируется развивать сеть таких центров в крупных муниципалитетах - Ржеве, Кимрах, Бежецке, Нелидово.

https://ria.ru/20210220/gospodderzhka-1598355450.html

тверская область

ржев

кимры

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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, ржев, кимры