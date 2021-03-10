Эксперт предсказал налет турецких "Байрактаров" на Донбасс
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал налет ударных беспилотников "Байрактар" на Донбасс в случае войны. Его слова приводит "МК".
"За последние месяцы мы видим активизацию украинских военных усилий. Они очень внимательно изучают опыт боевых действий в Карабахе. Украинский Генеральный штаб особенно интересует опыт успешного применения ударных беспилотников", — сказал эксперт.
Он назвал активизацию контактов между Украиной и Турцией неслучайной. По мнению специалиста, Киев планирует закупать у Анкары ударные "Байрактары", а в дальнейшем наладить производство этих беспилотников на территории страны.
Коротченко считает, что украинские военные, обученные в качестве операторов БПЛА, будут активно применять "Байрактары" в случае новых боев в Донбассе.
"Такая операция возможна", — заключил эксперт.
В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. В регионе участились обстрелы населенных пунктов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. На комбата Народной милиции ДНР 15 февраля совершили покушение, а 3 марта в МВД ДНР сообщили, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
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