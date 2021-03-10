https://ria.ru/20210310/nalet-1600658021.html

Эксперт предсказал налет турецких "Байрактаров" на Донбасс

Эксперт предсказал налет турецких "Байрактаров" на Донбасс

Военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал налет ударных беспилотников "Байрактар" на Донбасс в случае войны. Его слова приводит "МК". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:04

2021-03-10T18:04

2021-03-10T18:04

донбасс

игорь коротченко

турция

украина

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал налет ударных беспилотников "Байрактар" на Донбасс в случае войны. Его слова приводит "МК".Он назвал активизацию контактов между Украиной и Турцией неслучайной. По мнению специалиста, Киев планирует закупать у Анкары ударные "Байрактары", а в дальнейшем наладить производство этих беспилотников на территории страны.Коротченко считает, что украинские военные, обученные в качестве операторов БПЛА, будут активно применять "Байрактары" в случае новых боев в Донбассе."Такая операция возможна", — заключил эксперт.В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. В регионе участились обстрелы населенных пунктов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. На комбата Народной милиции ДНР 15 февраля совершили покушение, а 3 марта в МВД ДНР сообщили, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ.Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.

https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600523318.html

https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html

донбасс

турция

украина

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донбасс, игорь коротченко, турция, украина