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Эксперт предсказал налет турецких "Байрактаров" на Донбасс
Эксперт предсказал налет турецких "Байрактаров" на Донбасс
Военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал налет ударных беспилотников "Байрактар" на Донбасс в случае войны. Его слова приводит "МК". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:04
2021-03-10T18:04
донбасс
игорь коротченко
турция
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал налет ударных беспилотников "Байрактар" на Донбасс в случае войны. Его слова приводит "МК".Он назвал активизацию контактов между Украиной и Турцией неслучайной. По мнению специалиста, Киев планирует закупать у Анкары ударные "Байрактары", а в дальнейшем наладить производство этих беспилотников на территории страны.Коротченко считает, что украинские военные, обученные в качестве операторов БПЛА, будут активно применять "Байрактары" в случае новых боев в Донбассе."Такая операция возможна", — заключил эксперт.В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. В регионе участились обстрелы населенных пунктов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. На комбата Народной милиции ДНР 15 февраля совершили покушение, а 3 марта в МВД ДНР сообщили, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ.Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600523318.html
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донбасс, игорь коротченко, турция, украина

Эксперт предсказал налет турецких "Байрактаров" на Донбасс

18:04 10.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военный эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал налет ударных беспилотников "Байрактар" на Донбасс в случае войны. Его слова приводит "МК".
"За последние месяцы мы видим активизацию украинских военных усилий. Они очень внимательно изучают опыт боевых действий в Карабахе. Украинский Генеральный штаб особенно интересует опыт успешного применения ударных беспилотников", — сказал эксперт.
Он назвал активизацию контактов между Украиной и Турцией неслучайной. По мнению специалиста, Киев планирует закупать у Анкары ударные "Байрактары", а в дальнейшем наладить производство этих беспилотников на территории страны.
Коротченко считает, что украинские военные, обученные в качестве операторов БПЛА, будут активно применять "Байрактары" в случае новых боев в Донбассе.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Эксперт раскрыл сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс
"Такая операция возможна", — заключил эксперт.
В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. В регионе участились обстрелы населенных пунктов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. На комбата Народной милиции ДНР 15 февраля совершили покушение, а 3 марта в МВД ДНР сообщили, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
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ДонбассИгорь КоротченкоТурцияУкраина
 
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