https://ria.ru/20210310/moskva-1600622190.html

Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы

Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:04

2021-03-10T15:04

2021-03-10T15:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов", - отметил Бирюков.По его словам, на протяжении всей масленичной недели праздничные открытки будут показывать на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.Заместитель мэра сообщил, что к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате.Архитектурно-художественная подсветка этих зданий будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва