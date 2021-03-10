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Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы
Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:04
2021-03-10T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов", - отметил Бирюков.По его словам, на протяжении всей масленичной недели праздничные открытки будут показывать на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.Заместитель мэра сообщил, что к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате.Архитектурно-художественная подсветка этих зданий будет работать в праздничном режиме.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
петр бирюков, москва

Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы

15:04 10.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов", - отметил Бирюков.
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По его словам, на протяжении всей масленичной недели праздничные открытки будут показывать на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.
Заместитель мэра сообщил, что к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате.
Архитектурно-художественная подсветка этих зданий будет работать в праздничном режиме.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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