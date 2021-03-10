https://ria.ru/20210310/moskva-1600622190.html
Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы
Праздничные плакаты и подсветка украсили Москву в честь Масленицы
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:04
2021-03-10T15:04
2021-03-10T15:04
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов", - отметил Бирюков.По его словам, на протяжении всей масленичной недели праздничные открытки будут показывать на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.Заместитель мэра сообщил, что к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате.Архитектурно-художественная подсветка этих зданий будет работать в праздничном режиме.
https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html
москва
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РИА Новости
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов", - отметил Бирюков.
По его словам, на протяжении всей масленичной недели праздничные открытки будут показывать на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.
Заместитель мэра сообщил, что к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате.
Архитектурно-художественная подсветка этих зданий будет работать в праздничном режиме.