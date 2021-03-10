https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html

Птицы начали вить гнезда в Москве, почувствовав приближение весны

Птицы начали вить гнезда в Москве, почувствовав приближение весны

Птицы начали вить гнёзда в Москве, почувствовав наступление весны и пробуждение природы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:17

2021-03-10T12:17

2021-03-10T12:17

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Птицы начали вить гнёзда в Москве, почувствовав наступление весны и пробуждение природы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.Как отметили в пресс-службе, хотя в столице ещё обещают снегопады и морозы, специалисты Мосприроды на своих природных территориях с каждым днём видят все новые признаки и приметы скорого прихода весны."По утрам уже вовсю поют большие синицы, их призывная весенняя трель слышна на весь лес, дятлы выбивают токовую дробь или морзянку. Активизировались воробьи, которые в отверстиях под покрытием крыш строят гнёзда и создают семьи. Сотрудники Мосприроды наблюдали за тем, как вороны несли ветки для строительства или ремонта своего жилища. Ведь вороны начинают гнездиться очень рано: уже в феврале-марте может быть кладка", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что брачный период достаточно рано начинается и у сов, в Москве – в конце января – начале февраля, поэтому ранней весной – в конце марта – уже можно будет встретить птенцов. На дневную кормёжку на незамерзающие водоёмы парка начинает прилетать всё больше чаек. Прибавилось и уток на полыньях, они ведут себя всё шумнее.В ведомстве заявили, что наблюдаются изменения с наступлением весны и в пчелиных домиках на демонстрационной пасеке в Кузьминках. Клуб сбившихся от холода пчёл движется зимой в каждом улье по одному маршруту – от низа улья вверх, а затем от передней стенки к задней. При этом пчёлы поедают по этому маршруту мёд, чтобы поддерживать нужную температуру в улье. Сейчас клубки пчёл уже достигли своей последней "станции" и, как только почувствуют наступление плюсовых температур, вылетят на свой первый, обычно мартовский облёт."Экологи Кузьминского парка по фенологическим наблюдениям рискнули дать свой прогноз на весну – в его основу легли наблюдения за природой. По словам специалистов, весна будет ранней, что, кстати, подтверждают и серые вороны, как и вороны, уже начавшие воздушные брачные игры и сборы веток для гнёзд. Ну а то, что весна будет долгой и затяжной, можно определить по "длинным сосулькам", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210310/moskva-1600579711.html

https://realty.ria.ru/20210305/tsvety-1599968694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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