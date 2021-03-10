https://ria.ru/20210310/moskva-1600579711.html

Специалисты городского хозяйства приведут в порядок 30 прудов в Москве

Специалисты городского хозяйства приведут в порядок 30 прудов в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок 30 прудов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:04

2021-03-10T12:04

2021-03-10T12:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок 30 прудов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Планируется привести в порядок 30 прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", - сообщил Бирюков.Заммэра уточнил, что в списке водоемов, где пройдут указанные работы, отмечены Калитниковский пруд в Центральном административном округе, Гольяновский и Владимирский пруды в Восточном административном округе, а также Капустянский и Медведковский пруды в Северо-Восточном административном округе.Бирюков подчеркнул, что перечни подлежащих благоустройству и реконструкции водных объектов создают ежегодно с учетом мнения горожан.

https://realty.ria.ru/20210310/kryshi-1600572456.html

москва

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петр бирюков, москва