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Специалисты городского хозяйства приведут в порядок 30 прудов в Москве
Специалисты городского хозяйства приведут в порядок 30 прудов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок 30 прудов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:04
2021-03-10T12:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок 30 прудов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Планируется привести в порядок 30 прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", - сообщил Бирюков.Заммэра уточнил, что в списке водоемов, где пройдут указанные работы, отмечены Калитниковский пруд в Центральном административном округе, Гольяновский и Владимирский пруды в Восточном административном округе, а также Капустянский и Медведковский пруды в Северо-Восточном административном округе.Бирюков подчеркнул, что перечни подлежащих благоустройству и реконструкции водных объектов создают ежегодно с учетом мнения горожан.
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петр бирюков, москва

Специалисты городского хозяйства приведут в порядок 30 прудов в Москве

12:04 10.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГолицынский пруд на территории Парка Горького в Москве
Голицынский пруд на территории Парка Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок 30 прудов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Планируется привести в порядок 30 прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", - сообщил Бирюков.
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Заммэра уточнил, что в списке водоемов, где пройдут указанные работы, отмечены Калитниковский пруд в Центральном административном округе, Гольяновский и Владимирский пруды в Восточном административном округе, а также Капустянский и Медведковский пруды в Северо-Восточном административном округе.
Бирюков подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды. "Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха... Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", — отметил он.
Бирюков подчеркнул, что перечни подлежащих благоустройству и реконструкции водных объектов создают ежегодно с учетом мнения горожан.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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