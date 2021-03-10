https://ria.ru/20210310/moshennichestvo-1600564078.html

ОНФ открыл форму для приема жалоб о попытках мошенничества

ОНФ открыл форму для приема жалоб о попытках мошенничества

Общероссийский народный фронт (ОНФ) открыл на сайте своего проекта "За права заемщиков" форму для приема жалоб и сведений от граждан о попытках совершения... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:25

2021-03-10T10:25

2021-03-10T10:25

онф

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) открыл на сайте своего проекта "За права заемщиков" форму для приема жалоб и сведений от граждан о попытках совершения мошеннических действий, далее эти обращения будут систематизироваться и передаваться в соответствующие органы экспертами, сообщила пресс-служба движения."Общероссийский народный фронт разворачивает масштабную программу по противодействию мошенникам. На сайте проекта ОНФ "За права заемщиков" появилась специальная форма для приема жалоб и сведений от граждан о попытках совершения мошеннических действий. Также передать информацию можно по телефону либо обратиться лично", - говорится в сообщении.Как рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов, слова которого приводит пресс-служба, согласно данным экспертов, в прошлом году уровень мошенничества сильно вырос, в результате неправомерных действий люди потеряли около 150 миллиардов рублей."Мы разработали комплексное решение. Оно позволит не разбираться с последствиями действий преступников, а выявлять новые схемы мошенничества на стадии их появления и предлагать правоохранительным и надзорным органам актуальные методы по противодействию", – добавил он.Также отмечается, что эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" будут обрабатывать все поступающие от граждан сигналы, систематизировать их и передавать органам исполнительной власти в соответствии с подведомственностью.По мнению общественников, такой сбор сведений будет удобен для граждан, поскольку достаточно будет сообщить информацию, которой они располагают: электронные адреса, ссылки на аккаунты в соцсетях, номера телефонов, адреса расположения. Вопрос, в какие уполномоченные органы эффективней всего направлять те или иные сведения, будет решаться уже экспертами, указано в пресс-релизе."При обработке поступающих сигналов мы будем решать несколько задач. Сможем выявлять и пресекать мошеннические действия. У нас появится возможность более оперативно реагировать на новые схемы, "легенды" и предлагать помощь пострадавшим. Кроме того, эта методика позволит нам собирать статистические данные об уровне мошенничества и видах схем, на основе которых мы будем предлагать законодательные инициативы для защиты граждан", - пояснила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, слова которой цитирует пресс-служба.Кроме этого, она подчеркнула, что все полученные сведения будут передаваться правоохранителям и надзору, помогая тем самым более оперативно и эффективно реагировать на эту угрозу обществу и благополучию россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/karty-1596667544.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599764050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онф, общероссийский народный фронт, общество