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https://ria.ru/20210310/moshennichestvo-1600563112.html
Эксперт объяснил, почему появилась мошенническая схема с "полицейским"
Эксперт объяснил, почему появилась мошенническая схема с "полицейским"
Телефонные мошенники придумали схему с "полицейским", якобы расследующим утечки данных, поскольку понимают, что россияне уже не реагируют на их уловки с якобы... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:20
2021-03-10T10:23
евгения лазарева
общероссийский народный фронт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали схему с "полицейским", якобы расследующим утечки данных, поскольку понимают, что россияне уже не реагируют на их уловки с якобы сотрудником банка, выведывающим персональные данные, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.Ранее сообщалось, что телефонные мошенники теперь прикидываются "полицейскими", расследующими утечки данных из банка. Они убеждают человека, что от его имени подделана доверенность для снятия денег, и выуживают информацию о счетах и другие данные."Социальные инженеры очень чутко реагируют на информационную повестку и как только появляются предупреждения, что сотрудники банка не могут звонить и сообщать о подозрительных операциях - преступники мгновенно продумывают легенду, которая позволит эти предупреждения обойти ", - пояснила Лазарева.Если такой звонок поступил, неважно от полиции, следственного комитета, прокуратуры, ФСБ или сотрудников банка, самым правильным будет не вступать в беседы, завершить разговор и перезвонить в ту организацию из которой, якобы звонили, посоветовала эксперт. "Причём звонить нужно не на тот номер, с которого поступил звонок, а на номера, указанные на официальных сайтах правоохранителей и вашего банка", - добавила она.Кто бы ни звонил, по какому бы вопросу, если прозвучали слова "деньги, счета, перевод, мошенники" разговор должен быть прекращён, предупредила эксперт. "Как говорят сами правоохранители, слова по телефону к делу не "пришьёшь". Поэтому в рамках уголовного дела всё равно необходимо принятое и зарегистрированное заявление потенциального пострадавшего, а не "интервью по телефону"", - пояснила Лазарева.В пресс-службе Банка России в свою очередь заявили, что мошенники используют различные сценарии разговора, но в конечном итоге все они сводятся к тому, чтобы выманить у человека данные его банковской карты, пароль из СМС, получить доступ к счетам в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), либо спровоцировать человека самостоятельно перевести деньги на счет злоумышленников.
https://ria.ru/20210310/moshenniki-1600547722.html
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евгения лазарева, общероссийский народный фронт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии

Эксперт объяснил, почему появилась мошенническая схема с "полицейским"

10:20 10.03.2021 (обновлено: 10:23 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали схему с "полицейским", якобы расследующим утечки данных, поскольку понимают, что россияне уже не реагируют на их уловки с якобы сотрудником банка, выведывающим персональные данные, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники теперь прикидываются "полицейскими", расследующими утечки данных из банка. Они убеждают человека, что от его имени подделана доверенность для снятия денег, и выуживают информацию о счетах и другие данные.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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"Социальные инженеры очень чутко реагируют на информационную повестку и как только появляются предупреждения, что сотрудники банка не могут звонить и сообщать о подозрительных операциях - преступники мгновенно продумывают легенду, которая позволит эти предупреждения обойти ", - пояснила Лазарева.
Если такой звонок поступил, неважно от полиции, следственного комитета, прокуратуры, ФСБ или сотрудников банка, самым правильным будет не вступать в беседы, завершить разговор и перезвонить в ту организацию из которой, якобы звонили, посоветовала эксперт. "Причём звонить нужно не на тот номер, с которого поступил звонок, а на номера, указанные на официальных сайтах правоохранителей и вашего банка", - добавила она.
Кто бы ни звонил, по какому бы вопросу, если прозвучали слова "деньги, счета, перевод, мошенники" разговор должен быть прекращён, предупредила эксперт. "Как говорят сами правоохранители, слова по телефону к делу не "пришьёшь". Поэтому в рамках уголовного дела всё равно необходимо принятое и зарегистрированное заявление потенциального пострадавшего, а не "интервью по телефону"", - пояснила Лазарева.
В пресс-службе Банка России в свою очередь заявили, что мошенники используют различные сценарии разговора, но в конечном итоге все они сводятся к тому, чтобы выманить у человека данные его банковской карты, пароль из СМС, получить доступ к счетам в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), либо спровоцировать человека самостоятельно перевести деньги на счет злоумышленников.
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Евгения ЛазареваОбщероссийский народный фронтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
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