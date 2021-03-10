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На МКАД столкнулись девять автомобилей

На МКАД столкнулись девять автомобилей

Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:44

2021-03-10T19:44

2021-03-10T19:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 73-го км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей. Занято три полосы из пяти", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение затруднено на 4 километра.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, пострадавших нет.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия