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На МКАД столкнулись девять автомобилей
На МКАД столкнулись девять автомобилей
Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:44
2021-03-10T19:44
2021-03-10T19:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 73-го км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей. Занято три полосы из пяти", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение затруднено на 4 километра.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, пострадавших нет.
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москва, происшествия
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД в Москве
, движение затруднено на четыре километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 73-го км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей. Занято три полосы из пяти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение затруднено на 4 километра.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, пострадавших нет.