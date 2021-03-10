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Туризм
https://ria.ru/20210310/mavrikiy-1600634959.html
Маврикий во второй раз закрыл границы для иностранных туристов
Маврикий во второй раз закрыл границы для иностранных туристов
Рост числа новых случаев COVID-19 заставил власти Маврикия объявить общенациональную двухнедельную изоляцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:02
2021-03-10T17:02
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
маврикий
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рост числа новых случаев COVID-19 заставил власти Маврикия объявить общенациональную двухнедельную изоляцию, сообщает АТОР.Островное государство второй раз с начала пандемии вводит национальный карантин.С 10 по 25 марта будут работать только больница, служба экстренной помощи, порт и аэропорт. Посетить супермаркеты, пекарни, аптеки и АЗС жители смогут только в строго определенные часы. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.С 6 по 15 марта Маврикий приостановил все прибывающие международные рейсы. Гости, находящиеся на острове, смогут улететь, но ни один путешественник не будет допущен в страну. Транзитных пассажирам также придется искать другой аэропорт для пересадки.По сообщению местных СМИ, правительство может продлить период действия ограничений, если число заболевших коронавирусом будет расти.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, маврикий

Маврикий во второй раз закрыл границы для иностранных туристов

17:02 10.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОстров Рафаэль, архипелаг Каргадос-Карахос
Остров Рафаэль, архипелаг Каргадос-Карахос - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рост числа новых случаев COVID-19 заставил власти Маврикия объявить общенациональную двухнедельную изоляцию, сообщает АТОР.
Островное государство второй раз с начала пандемии вводит национальный карантин.
С 10 по 25 марта будут работать только больница, служба экстренной помощи, порт и аэропорт. Посетить супермаркеты, пекарни, аптеки и АЗС жители смогут только в строго определенные часы. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.
С 6 по 15 марта Маврикий приостановил все прибывающие международные рейсы. Гости, находящиеся на острове, смогут улететь, но ни один путешественник не будет допущен в страну. Транзитных пассажирам также придется искать другой аэропорт для пересадки.
По сообщению местных СМИ, правительство может продлить период действия ограничений, если число заболевших коронавирусом будет расти.
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