https://ria.ru/20210310/mavrikiy-1600634959.html

Маврикий во второй раз закрыл границы для иностранных туристов

Маврикий во второй раз закрыл границы для иностранных туристов

Рост числа новых случаев COVID-19 заставил власти Маврикия объявить общенациональную двухнедельную изоляцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:02

2021-03-10T17:02

2021-03-10T17:02

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

маврикий

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рост числа новых случаев COVID-19 заставил власти Маврикия объявить общенациональную двухнедельную изоляцию, сообщает АТОР.Островное государство второй раз с начала пандемии вводит национальный карантин.С 10 по 25 марта будут работать только больница, служба экстренной помощи, порт и аэропорт. Посетить супермаркеты, пекарни, аптеки и АЗС жители смогут только в строго определенные часы. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.С 6 по 15 марта Маврикий приостановил все прибывающие международные рейсы. Гости, находящиеся на острове, смогут улететь, но ни один путешественник не будет допущен в страну. Транзитных пассажирам также придется искать другой аэропорт для пересадки.По сообщению местных СМИ, правительство может продлить период действия ограничений, если число заболевших коронавирусом будет расти.

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

маврикий

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, маврикий