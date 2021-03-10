https://ria.ru/20210310/liviya-1600612245.html

В Ливии утвердили состав Правительства национального единства

В Ливии утвердили состав Правительства национального единства

Палата представителей (парламент) Ливии утвердила состав Правительства национального единства Ливии. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:14

2021-03-10T14:14

2021-03-10T14:16

ливия

в мире

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КАИР, 10 мар – РИА Новости. Палата представителей (парламент) Ливии утвердила состав Правительства национального единства Ливии.Заседание парламента транслируют в прямом эфире ливийские телеканалы."Это правительство наделено вотумом доверия", - заявил глава Палаты представителей Агила Салех после подсчета голосов.Специальное заседание Палаты представителей Ливии для обсуждения вынесения вотума доверия переходному правительству страны проходило в городе Сирт с воскресенья. Для участия в заседании в этот город, известный тем, что в нем родился и в его окрестностях погиб в 2011 году бывший лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, прибыли 132 депутата из различных частей страны.Несколькими днями ранее избранный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба направил в парламент, составленный им список претендентов на министерские должности в будущем правительстве страны. Оно будет состоять из 26 министров, двух заместителей премьер-министра, еще пять человек будут назначены государственными министрами. Все его члены, согласно достигнутым договоренностям, не должны были занимать посты в предыдущих правительствах Ливии.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

https://ria.ru/20210221/napadenie-1598494906.html

https://ria.ru/20210218/razgovor-1598048621.html

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ливия, в мире