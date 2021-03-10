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В Ливии утвердили состав Правительства национального единства
В Ливии утвердили состав Правительства национального единства
Палата представителей (парламент) Ливии утвердила состав Правительства национального единства Ливии. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:14
2021-03-10T14:16
ливия
в мире
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КАИР, 10 мар – РИА Новости. Палата представителей (парламент) Ливии утвердила состав Правительства национального единства Ливии.Заседание парламента транслируют в прямом эфире ливийские телеканалы."Это правительство наделено вотумом доверия", - заявил глава Палаты представителей Агила Салех после подсчета голосов.Специальное заседание Палаты представителей Ливии для обсуждения вынесения вотума доверия переходному правительству страны проходило в городе Сирт с воскресенья. Для участия в заседании в этот город, известный тем, что в нем родился и в его окрестностях погиб в 2011 году бывший лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, прибыли 132 депутата из различных частей страны.Несколькими днями ранее избранный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба направил в парламент, составленный им список претендентов на министерские должности в будущем правительстве страны. Оно будет состоять из 26 министров, двух заместителей премьер-министра, еще пять человек будут назначены государственными министрами. Все его члены, согласно достигнутым договоренностям, не должны были занимать посты в предыдущих правительствах Ливии.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
https://ria.ru/20210221/napadenie-1598494906.html
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ливия, в мире

В Ливии утвердили состав Правительства национального единства

14:14 10.03.2021 (обновлено: 14:16 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец оппозиции с флагом Ливии
Боец оппозиции с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАИР, 10 мар – РИА Новости. Палата представителей (парламент) Ливии утвердила состав Правительства национального единства Ливии.
Заседание парламента транслируют в прямом эфире ливийские телеканалы.
"Это правительство наделено вотумом доверия", - заявил глава Палаты представителей Агила Салех после подсчета голосов.
Специальное заседание Палаты представителей Ливии для обсуждения вынесения вотума доверия переходному правительству страны проходило в городе Сирт с воскресенья. Для участия в заседании в этот город, известный тем, что в нем родился и в его окрестностях погиб в 2011 году бывший лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, прибыли 132 депутата из различных частей страны.
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Несколькими днями ранее избранный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба направил в парламент, составленный им список претендентов на министерские должности в будущем правительстве страны. Оно будет состоять из 26 министров, двух заместителей премьер-министра, еще пять человек будут назначены государственными министрами. Все его члены, согласно достигнутым договоренностям, не должны были занимать посты в предыдущих правительствах Ливии.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
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