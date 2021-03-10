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Полиция Екатеринбурга прострелила четыре колеса "семерки" во время погони
Полиция Екатеринбурга прострелила четыре колеса "семерки" во время погони
Полицейские в Екатеринбурге устроили погоню за нарушителем на "ВАЗ-2107", лихач без водительских прав на высокой скорости совершал опасные маневры и остановился РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:32
2021-03-10T12:32
авто
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге устроили погоню за нарушителем на "ВАЗ-2107", лихач без водительских прав на высокой скорости совершал опасные маневры и остановился только после того, как у машины оказались прострелены все четыре колеса, сообщает в среду УМВД по городу."Ночью 9 марта по адресу улица Проезжая, 273 инспекторы полка дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Екатеринбургу, находясь на службе, заметили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2107" нарушает правила дорожного движения. Сигнал полицейских остановиться водитель проигнорировал и проехал на запрещающий сигнал светофора, пытаясь скрыться. В ходе преследования лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.Экипаж принял решение применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем был открыт огонь по колесам транспортного средства."Преследуемая машина остановилась только после того, как у нее оказались прострелены все четыре колеса. Водитель был задержан. Им оказался 19-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения", - отмечается в сообщении.Инспекторы ГИБДД также установили, что некоторое время назад он приобрел "ВАЗ-2107", однако на учет его не поставил. Автомобиль числился на прежнем владельце. При этом новый хозяин неоднократно совершал нарушения правил дорожного движения, а штрафы приходили на имя бывшего собственника, который вскоре снял машину с учета и заявил номера в розыск.Проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель трезв. В отношении него составили несколько протоколов об административных правонарушениях – по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора", части 2 статьи 12.25 КоАП РФ "Невыполнение требования об остановке транспортного средства", части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Управление транспортным средством, если обязательное страхование заведомо отсутствует", а также по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".Автомобиль помещен на специализированную стоянку, уточняет полиция.
https://ria.ru/20210306/avto-1600171161.html
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авто, екатеринбург, происшествия

Полиция Екатеринбурга прострелила четыре колеса "семерки" во время погони

12:32 10.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге устроили погоню за нарушителем на "ВАЗ-2107", лихач без водительских прав на высокой скорости совершал опасные маневры и остановился только после того, как у машины оказались прострелены все четыре колеса, сообщает в среду УМВД по городу.
"Ночью 9 марта по адресу улица Проезжая, 273 инспекторы полка дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Екатеринбургу, находясь на службе, заметили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2107" нарушает правила дорожного движения. Сигнал полицейских остановиться водитель проигнорировал и проехал на запрещающий сигнал светофора, пытаясь скрыться. В ходе преследования лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
Экипаж принял решение применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем был открыт огонь по колесам транспортного средства.
"Преследуемая машина остановилась только после того, как у нее оказались прострелены все четыре колеса. Водитель был задержан. Им оказался 19-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения", - отмечается в сообщении.
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Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Инспекторы ГИБДД также установили, что некоторое время назад он приобрел "ВАЗ-2107", однако на учет его не поставил. Автомобиль числился на прежнем владельце. При этом новый хозяин неоднократно совершал нарушения правил дорожного движения, а штрафы приходили на имя бывшего собственника, который вскоре снял машину с учета и заявил номера в розыск.
Проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель трезв. В отношении него составили несколько протоколов об административных правонарушениях – по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора", части 2 статьи 12.25 КоАП РФ "Невыполнение требования об остановке транспортного средства", части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Управление транспортным средством, если обязательное страхование заведомо отсутствует", а также по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".
Автомобиль помещен на специализированную стоянку, уточняет полиция.
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