https://ria.ru/20210310/lavrov-1600613832.html

Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках углеводородов

Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках углеводородов

РФ и Саудовская Аравия нацелены укреплять сотрудничество на мировых рынках углеводородов и стремиться к тому, чтобы оно носило долгосрочный характер, заявил... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:24

2021-03-10T14:24

2021-03-10T14:24

россия

цены на нефть

сергей лавров

саудовская аравия

экономика

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ЭР-РИЯД, 10 мар - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия нацелены укреплять сотрудничество на мировых рынках углеводородов и стремиться к тому, чтобы оно носило долгосрочный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Подтвердили нацеленность на укрепление нашего сотрудничества на мировых рынках углеводородов. Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству. Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке", - сказал Лавров по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.

https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600612511.html

россия

саудовская аравия

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россия, цены на нефть, сергей лавров, саудовская аравия, экономика