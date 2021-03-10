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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210310/kurs-1600598050.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 21,49 копейки - до 87,9587 рубля, курс доллара - на 22,47 копейки, до 74,0393 рубля,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:07
2021-03-10T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 21,49 копейки - до 87,9587 рубля, курс доллара - на 22,47 копейки, до 74,0393 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,03 копейки, составив 80,303 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку

13:07 10.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 21,49 копейки - до 87,9587 рубля, курс доллара - на 22,47 копейки, до 74,0393 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,03 копейки, составив 80,303 рубля.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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