Круглый стол ЭИСИ к 7-летию воссоединения Крыма с РФ
11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Семь лет после воссоединения Крыма с Россией: настроения жителей".
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Участники:
- сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА;
- заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Александр КАЗАКОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- председатель Комитета по информационной политике Госсовета Республики Крым Иван МАНУЧАРОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Александр РОДЖЕРС;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ.
Модератор - управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, и уже через два дня, 18 марта, Республика вернулась в состав Российской Федерации. За 7 лет произошли масштабные изменения. Одно из самых значимых – появление Крымского моста, что только в первый сезон увеличило турпоток на треть. Появился новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Для стабильного энергоснабжения были возведены электростанции. Активно средства инвестируются и в социальную сферу полуострова: детские сады, школы, медучреждения. Однако существует и ряд значимых проблем, работа над которыми пока не завершена.
Как сами крымчане оценивают прошедшие 7 лет? Каковы перспективы развития инфраструктуры? Каковы настроения граждан в преддверии активной фазы избирательной кампании 2021? Как они намерены проголосовать на вторых для себя выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые должны состояться 19 сентября?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА;
- заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Александр КАЗАКОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- председатель Комитета по информационной политике Госсовета Республики Крым Иван МАНУЧАРОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Александр РОДЖЕРС;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ.
Модератор - управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, и уже через два дня, 18 марта, Республика вернулась в состав Российской Федерации. За 7 лет произошли масштабные изменения. Одно из самых значимых – появление Крымского моста, что только в первый сезон увеличило турпоток на треть. Появился новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Для стабильного энергоснабжения были возведены электростанции. Активно средства инвестируются и в социальную сферу полуострова: детские сады, школы, медучреждения. Однако существует и ряд значимых проблем, работа над которыми пока не завершена.
Как сами крымчане оценивают прошедшие 7 лет? Каковы перспективы развития инфраструктуры? Каковы настроения граждан в преддверии активной фазы избирательной кампании 2021? Как они намерены проголосовать на вторых для себя выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые должны состояться 19 сентября?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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