https://ria.ru/20210310/krym-1600629131.html

Круглый стол ЭИСИ к 7-летию воссоединения Крыма с РФ

Круглый стол ЭИСИ к 7-летию воссоединения Крыма с РФ

11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Семь лет после воссоединения Крыма с Россией: настроения жителей".

2021-03-10T15:41

2021-03-10T15:41

2021-03-10T15:41

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Задать вопросУчастники:- сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА; - заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Александр КАЗАКОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- председатель Комитета по информационной политике Госсовета Республики Крым Иван МАНУЧАРОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политолог Александр РОДЖЕРС;- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ. Модератор - управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, и уже через два дня, 18 марта, Республика вернулась в состав Российской Федерации. За 7 лет произошли масштабные изменения. Одно из самых значимых – появление Крымского моста, что только в первый сезон увеличило турпоток на треть. Появился новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Для стабильного энергоснабжения были возведены электростанции. Активно средства инвестируются и в социальную сферу полуострова: детские сады, школы, медучреждения. Однако существует и ряд значимых проблем, работа над которыми пока не завершена.Как сами крымчане оценивают прошедшие 7 лет? Каковы перспективы развития инфраструктуры? Каковы настроения граждан в преддверии активной фазы избирательной кампании 2021? Как они намерены проголосовать на вторых для себя выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые должны состояться 19 сентября?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы