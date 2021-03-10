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Круглый стол ЭИСИ к 7-летию воссоединения Крыма с РФ
Круглый стол ЭИСИ к 7-летию воссоединения Крыма с РФ
11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Семь лет после воссоединения Крыма с Россией: настроения жителей".
2021-03-10T15:41
2021-03-10T15:41
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Задать вопросУчастники:- сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА; - заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Александр КАЗАКОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- председатель Комитета по информационной политике Госсовета Республики Крым Иван МАНУЧАРОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политолог Александр РОДЖЕРС;- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ. Модератор - управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, и уже через два дня, 18 марта, Республика вернулась в состав Российской Федерации. За 7 лет произошли масштабные изменения. Одно из самых значимых – появление Крымского моста, что только в первый сезон увеличило турпоток на треть. Появился новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Для стабильного энергоснабжения были возведены электростанции. Активно средства инвестируются и в социальную сферу полуострова: детские сады, школы, медучреждения. Однако существует и ряд значимых проблем, работа над которыми пока не завершена.Как сами крымчане оценивают прошедшие 7 лет? Каковы перспективы развития инфраструктуры? Каковы настроения граждан в преддверии активной фазы избирательной кампании 2021? Как они намерены проголосовать на вторых для себя выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые должны состояться 19 сентября?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Круглый стол ЭИСИ к 7-летию воссоединения Крыма с РФ

15:41 10.03.2021
 
Читать ria.ru в
11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Семь лет после воссоединения Крыма с Россией: настроения жителей".
Задать вопрос

Участники:
- сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА;
- заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Александр КАЗАКОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- председатель Комитета по информационной политике Госсовета Республики Крым Иван МАНУЧАРОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Александр РОДЖЕРС;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ.

Модератор - управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, и уже через два дня, 18 марта, Республика вернулась в состав Российской Федерации. За 7 лет произошли масштабные изменения. Одно из самых значимых – появление Крымского моста, что только в первый сезон увеличило турпоток на треть. Появился новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Для стабильного энергоснабжения были возведены электростанции. Активно средства инвестируются и в социальную сферу полуострова: детские сады, школы, медучреждения. Однако существует и ряд значимых проблем, работа над которыми пока не завершена.
Как сами крымчане оценивают прошедшие 7 лет? Каковы перспективы развития инфраструктуры? Каковы настроения граждан в преддверии активной фазы избирательной кампании 2021? Как они намерены проголосовать на вторых для себя выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые должны состояться 19 сентября?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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