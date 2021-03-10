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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:26
2021-03-10T11:26
2021-03-10T11:26
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%. 2. Республика Алтай, Сахалинская область - 0,02%. 3. Республика Тыва, Республика Хакасия - 0,04%", - говорится в сообщении.
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