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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:26

2021-03-10T11:26

2021-03-10T11:26

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коронавирус в россии

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республика хакасия

сахалинская область

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%. 2. Республика Алтай, Сахалинская область - 0,02%. 3. Республика Тыва, Республика Хакасия - 0,04%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика хакасия

сахалинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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