https://ria.ru/20210310/kolomoyskiy-1600517788.html

Сдать союзника. Что грозит Зеленскому в случае разрыва с Коломойским

Сдать союзника. Что грозит Зеленскому в случае разрыва с Коломойским

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уклонилась от ответа на вопрос, выдаст ли Киев бизнесмена Игоря Коломойского Вашингтону. "Посмотрим. Я же не... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T12:24

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уклонилась от ответа на вопрос, выдаст ли Киев бизнесмена Игоря Коломойского Вашингтону. "Посмотрим. Я же не гадалка" — так она выразилась. Американцы ввели санкции против олигарха, считавшегося чуть ли не другом Зеленского. Как он рассорился с бывшим бизнес-партнером и чем чревата сложившаяся ситуация — в материале РИА Новости.Борец с сепаратизмомБеседа Мендель с журналистом мало что прояснила. По конституции выдавать украинских граждан на суд зарубежных государств не полагается. Но в Белом доме настроены серьезно. Там давние претензии к Коломойскому.Санкции объявили несколько дней назад. Госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что это связано с деятельностью олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014-15-м."Коломойский был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали основы права и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы, он использовал политическое влияние и официальную власть для личной выгоды", — заявил Блинкен.Интересно, что губернатором в те годы Коломойский стал на волне борьбы с "сепаратизмом". На этом поприще он не ограничивал себя официальными рамками. Тогда, по данным СМИ, владелец группы "Приват" ежемесячно тратил около десяти миллионов долларов из личных средств на "зарплату" трем тысячам бойцов добровольческих батальонов, обеспечивал их питанием и формой.Память о тех днях сохранилась в виде поговорки "десять тысяч долларов за москаля" — так соцсети переиначили предложение Днепропетровской госадминистрации, возглавляемой олигархом. "За каждого переданного "зеленого человечка" — он же наемник, ступивший на нашу землю, пытающийся столкнуть нас в братоубийственной войне — вознаграждение десять тысяч долларов США", — называл цену заместитель Коломойского Борис Филатов.Успехи бизнесмена на ниве борьбы с "сепаратизмом" не остались без внимания — в 2014-м Следственный комитет России объявил его в международный розыск по подозрению в организации убийства, похищении человека и применении запрещенных средств и методов ведения войны.Примерно к тому же времени относится и скандал вокруг предприятий "Укртранснафта" и "Укрнафта". Киев попытался пресечь поползновения Коломойского, желавшего включить эти госкомпании в собственную сферу влияния. В ходе противостояния стороны перешли на личности — в Приватбанке заблокировали счета предприятий президента Петра Порошенко, что объяснили техническим сбоем. Но, видимо, глава государства не поверил в такую случайность. Руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко объявил тогда, что некоторые сотрудники областной администрации поддерживали криминалитет в регионе. А вскоре Порошенко освободил Коломойского от должности губернатора.Подрыв демократииНо у Вашингтона вопросы не только к тому периоду жизни олигарха. Владелец "Привата" не унялся и после того, как потерял государственный пост. "Хочу выразить обеспокоенность продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, — говорил в марте Блинкен. — Его действия представляют серьезную угрозу для будущего республики".Отношения Киева и бизнесмена начали ухудшаться задолго до 2021 года. Еще в 2016-м некогда принадлежавший Коломойскому Приватбанк национализировали, а затем менеджмент подал иск против олигарха из-за некоего нанесенного банку ущерба. С Коломойским на юридическом поле воевал Национальный банк Украины, чтобы вернуть средства, вероятно, выведенные незаконно за границу.Под влиянием противостояния с властями или по иным причинам, но олигарх поменял риторику. В 2019-м заявил, что гражданская война в Донбассе не инспирирована "никакой Россией". Затем добавил несколько выпадов против Киева и Вашингтона. "Они (Россия. — Прим. ред.) в любом случае сильнее. Люди хотят мира, хорошей жизни. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даете на это денег", — жаловался он и пророчил, что "русские танки будут под Краковом и Варшавой".Тот же 2019-й украинские СМИ считали годом триумфа Коломойского, потому что сначала на президентских выборах победил его бизнес-партнер Владимир Зеленский, а потом по итогам голосования в Раду большинство набрала партия "Слуга народа". Во фракции тоже оказалось немало людей, связанных с бизнесменом.Но дальнейшее развития событий показало — олигарх не единственный, кто влияет на власть. В 2020-м Зеленский подписал закон, который в прессе получил название "антиколомойского". Этот акт запретил возвращение Приватбанка бывшим владельцам. Решимость президенту придавало то, что эта норма была критически важной для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом: правительство страны нуждалось в новом кредите, а в МВФ не хотели, чтобы деньги пошли на выплаты Коломойскому.Еще одним свидетельством того, что бизнесмена оттесняют с занятых позиций, стало исключение в феврале 2021-го из фракции "зеленых" (неформальное прозвище "слуг народа") депутата Александра Дубинского. Повод — санкции Вашингтона из-за предполагаемой причастности парламентария к попыткам вмешаться в американские выборы.Чужой против ХищникаГлава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан полагает, что оба решения — сдавать Коломойского или нет — для Зеленского очень сложные. "Если президент пойдет на требования Вашингтона, то в стране разразится острейший политический кризис. У Коломойского есть влияние внутри "Слуги народа", порядка тридцати депутатов выйдут из-под контроля Зеленского и его окружения. И сама сдача — опасный прецедент: на очереди следующий олигарх. Это уже, кстати, не первый случай — Дмитрий Фирташ в Австрии отбивался от попыток американцев его заполучить. Поэтому отказ действующего президента от Коломойского станет окончательным нарушением негласных договоренностей внутри элиты", — объясняет эксперт.Тюремный срок Юлии Тимошенко при президенте Викторе Януковиче в свое время расценили именно так, продолжает Лизан. И это сплотило часть украинской элиты против главы государства."До Зеленского никто не пользовался санкциями, это тоже переход красной черты. Теперь ограничительные меры к самому Зеленскому имеет моральное право применить его сменщик. Поэтому президент попытается, как говорят на Украине, пропетлять — затянуть вопрос, отсрочить принятие решения. В ход может пойти что угодно — даже обострение обстановки в Донбассе. В конце концов, чего стоят жизни военнослужащих ВСУ, если речь о власти", — заключает эксперт.Как объясняет украинский политтехнолог Андрей Золотарев, "для американцев очевидно, что олигарх исповедует сугубо прагматический подход, кстати, свойственный и им самим: "Техас грабят только техасцы". "Для посольства США Коломойский — беспредельщик, который постоянно путает карты, — продолжает эксперт. — При участии Игоря Валерьевича и его медиаресурсов с политического поля убрали "соросят" — Гончарука и Данилюка (связанные со структурами американского бизнесмена Джорджа Сороса бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк и экс-премьер Алексей Гончарук. — Прим. ред.). Американцы поняли: внешне их будут слушаться и брать под козырек, но делать продолжат то, что надо Коломойскому. И началась эпичная битва заокеанского Чужого против украинского Хищника".Посольство США в Киеве и Госдепартамент дают сигнал другим олигархам — держаться подальше от Коломойского, если хотят сохранить связи с Соединенными Штатами и въездные визы для членов семей. Ведь Блинкен в разъяснении по поводу санкций против украинского олигарха подчеркнул, что под ограничения попала и его жена, Ирина Коломойская, дочь Анжелика и сын Израиль Цви. "Это лишает их всех права на въезд в США", — пояснил Блинкен.Коломойскому не привыкать к давлению, но ситуация для него сложная. С другой стороны, по мнению Золотарева, украинский президент сейчас "на растяжке". "Если проигнорировать интересы Игоря Валерьевича, он создаст серьезные проблемы, но то же самое сделают и американцы, если поймут, что их пытаются водить за нос. Постановку для США — дескать, мы тут старательно занимаемся деолигархизацией — провести не удастся. За годы работы на Украине они убедились, как тут красиво умеют обещать", — считает политтехнолог.Как ни парадоксально, но в таких условиях украинские олигархи сегодня стали последним оплотом независимости — они единственные заинтересованы в "незалежности" республики, хотя и из корыстных интересов.

https://ria.ru/20200407/1569657653.html

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Коломойский объяснил, зачем поставил железный забор вокруг "Укрнафты" Рабочие в присутствии вооруженных людей установили железный забор у здания «Укрнафты» в Киеве. Это произошло после заявления Игоря Коломойского о попытке рейдерского захвата компании, акционером которой он является. 2021-03-10T08:00 true PT0M58S

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обострение ситуации в лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина, петр порошенко, игорь коломойский, владимир зеленский, сша, в мире