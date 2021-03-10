https://ria.ru/20210310/kitay-1600587850.html

Китай на сессии ООН призвал страны к борьбе с эпидемией

Китай на сессии ООН призвал страны к борьбе с эпидемией

На 46-й сессии Совета по правам человека ООН во вторник постоянный представитель Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:40

2021-03-10T13:40

2021-03-10T13:40

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МОСКВА, 10 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На 46-й сессии Совета по правам человека ООН во вторник постоянный представитель Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй от имени более 100 стран призвал продолжать ставить во главу угла интересы народов и принять оперативные контрмеры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.Чэнь Сюй сказал, что коронавирусная эпидемия продолжает распространяться по всему миру, что достаточно серьезно отражается на экономике, обществе и благосостоянии людей. Пандемия обострила дисбалансы, от чего больше всего страдают самые бедные и уязвимые группы населения. "Мы должны поставить в центр интересы народов, укрепить солидарность, усилить многостороннее сотрудничество, уважать права человека, содействовать гендерному равенству и совместно принять многоплановые, согласованные, инклюзивные и инновационные контрмеры для эффективного противодействия влиянию пандемии COVID-19.В связи с этим китайский представитель выдвинул три предложения: во-первых, эффективно гарантировать право на жизнь и здоровье, углублять международное противоэпидемическое сотрудничество, укреплять обмен информацией, совместный контроль и профилактику эпидемии, в особенности сотрудничество в области исследований, разработок, производства и распространения вакцин, с тем чтобы вакцины действительно стали общественным благом, доступным для каждого. Во-вторых, содействовать устойчивому развитию, активизировать усилия по борьбе с бедностью, ликвидировать нищету во всех ее формах, повысить уровень жизни людей и в полной мере гарантировать права на продовольствие, образование, жилье и достойную работу. В-третьих, укреплять систему социальной защиты и предоставлять необходимые социальные услуги уязвимым группам населения, помочь им преодолеть неблагоприятные последствия эпидемии; активизировать усилия по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости, бороться с клеветой, риторикой ненависти и насилием, создавая тем самым справедливое и инклюзивное общество. "Содействие международному сотрудничеству, мультилатерализму, солидарности и взаимодействию - это единственный способ для эффективного противодействия COVID-19 и другим глобальным вызовам", - заключил китайский дипломат.

https://ria.ru/20210307/kitay-1600286079.html

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женева (город), китай, оон