https://ria.ru/20210310/karton-1600657050.html

В Пермском крае начнут производить первый отечественный мелованный картон

В Пермском крае начнут производить первый отечественный мелованный картон

В конце марта в Пермском крае в рамках инвестиционного проекта планируется запустить комплекс глубокой переработки древесины, который позволит производить в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:11

2021-03-10T18:11

2021-03-10T18:11

дмитрий махонин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

пермский край

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ПЕРМЬ, 10 мар — РИА Новости. В конце марта в Пермском крае в рамках инвестиционного проекта планируется запустить комплекс глубокой переработки древесины, который позволит производить в России первый отечественный мелованный картон, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По его словам, в производстве будут задействованы порядка тысячи человек, в работе и обслуживании проекта будут помогать около 100-150 подрядных организаций – представителей малого и среднего бизнеса. На данный момент из числа новых рабочих мест штат укомплектован на 83%.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в случае необходимости регион готов помочь предприятию с подбором квалифицированных кадров, в том числе с помощью краевого Центра опережающей профессиональной подготовки, который был открыт в прошлом году.По информации пресс-службы губернатора, всего в Пермском крае сейчас реализуются три инвестпроекта в области освоения лесов с объемом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей. Помимо проекта ООО "Кама Картон" по строительству комплекса по производству беленой химико-термомеханической массы это проекты ООО "СВЕЗА Уральский" по созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также ООО "Красный Октябрь" по производству лущеного шпона лиственных пород.По данным регионального Минприроды, общий запас древесины в Пермском крае составляет 1,5 миллиардов кубометров. Ежегодно можно заготавливать не более 21,4 миллионов кубометров леса. "В прошлом году на развитие лесного хозяйства было направлено 906 миллионов рублей, из них 258 миллионов рублей – из бюджета Пермского края. Более половины финансирования направлено на содержание лесничеств. Кроме того, средства выделены на лесовосстановление, закупку новой техники, охрану и защиту лесов", – уточняют в ведомстве.Как отмечают в пресс-службе губернатора, в ходе обсуждения перспектив развития лесной отрасли в регионе Махонин поручил сосредоточиться на мероприятиях по лесовосстановлению и за год увеличить плановый показатель (площадь высадки к площади вырубки – ред.) с 91,7% до 94%.

https://ria.ru/20210310/vodosnabzhenie-1600620810.html

пермский край

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дмитрий махонин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пермский край