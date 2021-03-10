https://ria.ru/20210310/grigorovich-1599727885.html

Дмитрий Григорович. Джентльмен, бичующий пороки cвоего времени

Дмитрий Григорович. Джентльмен, бичующий пороки cвоего времени

Первый русский писатель-деревенщик. Француз по матери, в детстве говорил по-русски с акцентом. Позже ­– знаток русской деревни и народного языка. Его рассказы о крепостном праве радикальнее тургеневских "Записок охотника". Автор воспоминаний, где Достоевский, Островский, Толстой предстают как живые. Предсказал великий талант Чехова самому Чехову.

2021-03-10T14:00

2021-03-10T14:00

2021-03-10T14:00

подкаст "заговор классиков"

россия

подкаст

российская империя

александр островский

виктор ерофеев

федор достоевский

иван тургенев

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Дмитрий Григорович. Джентльмен, бичующий пороки cвоего времени Первый русский писатель-деревенщик. Француз по матери, в детстве говорил по-русски с акцентом. Позже ­– знаток русской деревни и народного языка. Его рассказы о крепостном праве радикальнее тургеневских «Записок охотника». Автор воспоминаний, где Достоевский, Островский, Толстой предстают как живые. Предсказал великий талант Чехова самому Чехову. audio/mpeg

Дмитрий Григорович. Джентльмен, бичующий пороки cвоего времени Первый русский писатель-деревенщик. Француз по матери, в детстве говорил по-русски с акцентом. Позже ­– знаток русской деревни и народного языка. Его рассказы о крепостном праве радикальнее тургеневских «Записок охотника». Автор воспоминаний, где Достоевский, Островский, Толстой предстают как живые. Предсказал великий талант Чехова самому Чехову. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, россия, подкаст, российская империя, александр островский , виктор ерофеев, федор достоевский, иван тургенев, франция, антон чехов, литература, искусство, история, общество