Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/gostyukhin-1600428032.html
Биография Владимира Гостюхина
Биография Владимира Гостюхина
Актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец во время Великой... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T00:17
2021-03-10T00:17
владимир гостюхин
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/34416/18/344161882_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_f4b6c2f73e486f145aa30cdd66ab3672.jpg
Актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец во время Великой Отечественной войны был политруком роты, позже руководил Домом культуры в поселке Покровское Свердловской области, стоял у истоков создания Уральского народного хора. Владимир Гостюхин окончил Уральский радиотехникум, работал на центральном стадионе Свердловска электриком. Увлекшись театром, уехал в Москву.В 1970 году окончил актерский факультет ГИТИСа.После службы в армии в Таманской дивизии работал мебельщиком-реквизитором в Центральном академическом театре советской (ныне российской) армии, затем был зачислен в актерскую труппу театра. Первой театральной работой актера стала роль старшины Бокарева в спектакле "Неизвестный солдат" (1974).С 1981 года Владимир Гостюхин работает в Театре-студии киноактера Республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм". Театр-студия киноактера был открыт спектаклем "Вся его жизнь" с Гостюхиным в главной роли.С 1994 года на сцене театра с аншлагом идет спектакль "Миленький ты мой", где он выступил и как режиссер. В 2006 году Гостюхин осуществил постановку "Анна Снегина" по одноименной поэме Сергея Есенина, где выступил в роли самого поэта. В 2008 году он поставил спектакль по пьесе Михаила Ворфоломеева "Механический человек". В кино Гостюхин дебютировал еще на последнем курсе ГИТИСа, снявшись в эпизодической роли в фильме Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970). Первую заметную роль Алексея Красильникова он сыграл в сериале режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам" (1974).Первой большой ролью Гостюхина на экране стал Рыбак в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976).Затем он сыграл главные роли в картинах "Предварительное расследование" (1978), "Случайные пассажиры" (1978), "Старшина" (1979), "Охота на лис" (1980), "Возьму твою боль" (1980), "Контракт века" (1985), сериале "В поисках капитана Гранта" (1985), фильмах "Наш бронепоезд" (1988), "Смиренное кладбище" (1989) и др.Гостюхин снимался в таких фильмах, как "Время выбрало нас" (1979), "Берег" (1984), "Урга – территория любви"(1991), "Генерал" (1992), "Америкэн бой" (1992), "Сын за отца..." (1995), "Святой и грешный" (1999) и др.Новый виток популярности принесла актеру роль Федора Ивановича в сериале "Дальнобойщики"(2001-2011).В последние годы он сыграл главные роли в сериалах "1943" (2013), "Без права на выбор" (2013), "Доктор Смерть" (2013), "Поезд на север" (2013), "Снайпер: Герой сопротивления" (2015), "Казаки" (2016), актер также снимался в телесериалах "Пепел" и "Оттепель" (оба – 2013), "Деревенский роман" (2014), "Тонкий лед", "Гроздья винограда" (оба – 2016), "Отчим" (2019), военной драме "Красный призрак" (2019) и др.Всего Гостюхин сыграл в кино свыше 100 ролей.В 1997 году в качестве режиссера он поставил фильм "Ботанический сад".Владимир Гостюхин – вице-президент Международного кинофестиваля "Золотой витязь". В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1996 году – народного артиста Белоруссии.Лауреат Государственной премии СССР (1985), Государственной премии России (1993), а также Государственной премии Белорусской ССР (1981).Награжден серебряной медалью имени Александра Довженко (1981). Среди кинематографических наград актера – призы МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (1982), кинофестиваля "Созвездие" (1989, 1990), премия "Золотой овен" (1996), специальный приз кинофестиваля "Амурская осень" (2005).Он также был удостоен специального приза Постоянного комитета Союзного государства "Вместе" на МКФ "Листопад" (2002), приза "Хрустальный аист" на национальном фестивале белорусских фильмов (2003).В 2006 году Владимир Гостюхин был награжден белорусской медалью Франциска Скорины, в 2011 году – орденом Франциска Скорины. В 2008 году он был удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства. Владимир Гостюхин женат четвертым браком на актрисе Минского театра-студии киноактера Алле Пролич. У него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/34416/18/344161882_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c82c469b6a4044242479ace93cb20085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир гостюхин, справки

Биография Владимира Гостюхина

00:17 10.03.2021
 
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАктер Владимир Гостюхин на съемках фильма "Командир Маринин"
Актер Владимир Гостюхин на съемках фильма Командир Маринин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец во время Великой Отечественной войны был политруком роты, позже руководил Домом культуры в поселке Покровское Свердловской области, стоял у истоков создания Уральского народного хора.
Владимир Гостюхин окончил Уральский радиотехникум, работал на центральном стадионе Свердловска электриком. Увлекшись театром, уехал в Москву.
В 1970 году окончил актерский факультет ГИТИСа.
После службы в армии в Таманской дивизии работал мебельщиком-реквизитором в Центральном академическом театре советской (ныне российской) армии, затем был зачислен в актерскую труппу театра. Первой театральной работой актера стала роль старшины Бокарева в спектакле "Неизвестный солдат" (1974).
С 1981 года Владимир Гостюхин работает в Театре-студии киноактера Республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм". Театр-студия киноактера был открыт спектаклем "Вся его жизнь" с Гостюхиным в главной роли.
С 1994 года на сцене театра с аншлагом идет спектакль "Миленький ты мой", где он выступил и как режиссер. В 2006 году Гостюхин осуществил постановку "Анна Снегина" по одноименной поэме Сергея Есенина, где выступил в роли самого поэта. В 2008 году он поставил спектакль по пьесе Михаила Ворфоломеева "Механический человек".
В кино Гостюхин дебютировал еще на последнем курсе ГИТИСа, снявшись в эпизодической роли в фильме Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970). Первую заметную роль Алексея Красильникова он сыграл в сериале режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам" (1974).
Первой большой ролью Гостюхина на экране стал Рыбак в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976).
Затем он сыграл главные роли в картинах "Предварительное расследование" (1978), "Случайные пассажиры" (1978), "Старшина" (1979), "Охота на лис" (1980), "Возьму твою боль" (1980), "Контракт века" (1985), сериале "В поисках капитана Гранта" (1985), фильмах "Наш бронепоезд" (1988), "Смиренное кладбище" (1989) и др.
Гостюхин снимался в таких фильмах, как "Время выбрало нас" (1979), "Берег" (1984), "Урга – территория любви"(1991), "Генерал" (1992), "Америкэн бой" (1992), "Сын за отца..." (1995), "Святой и грешный" (1999) и др.
Новый виток популярности принесла актеру роль Федора Ивановича в сериале "Дальнобойщики"(2001-2011).
В последние годы он сыграл главные роли в сериалах "1943" (2013), "Без права на выбор" (2013), "Доктор Смерть" (2013), "Поезд на север" (2013), "Снайпер: Герой сопротивления" (2015), "Казаки" (2016), актер также снимался в телесериалах "Пепел" и "Оттепель" (оба – 2013), "Деревенский роман" (2014), "Тонкий лед", "Гроздья винограда" (оба – 2016), "Отчим" (2019), военной драме "Красный призрак" (2019) и др.
Всего Гостюхин сыграл в кино свыше 100 ролей.
В 1997 году в качестве режиссера он поставил фильм "Ботанический сад".
Владимир Гостюхин – вице-президент Международного кинофестиваля "Золотой витязь".
В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1996 году – народного артиста Белоруссии.
Лауреат Государственной премии СССР (1985), Государственной премии России (1993), а также Государственной премии Белорусской ССР (1981).
Награжден серебряной медалью имени Александра Довженко (1981).
Среди кинематографических наград актера – призы МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (1982), кинофестиваля "Созвездие" (1989, 1990), премия "Золотой овен" (1996), специальный приз кинофестиваля "Амурская осень" (2005).
Он также был удостоен специального приза Постоянного комитета Союзного государства "Вместе" на МКФ "Листопад" (2002), приза "Хрустальный аист" на национальном фестивале белорусских фильмов (2003).
В 2006 году Владимир Гостюхин был награжден белорусской медалью Франциска Скорины, в 2011 году – орденом Франциска Скорины.
В 2008 году он был удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства.
Владимир Гостюхин женат четвертым браком на актрисе Минского театра-студии киноактера Алле Пролич. У него три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Владимир ГостюхинСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
Лента новостейМолния