https://ria.ru/20210310/gostyukhin-1600428032.html

Биография Владимира Гостюхина

Биография Владимира Гостюхина

Актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец во время Великой... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T00:17

2021-03-10T00:17

2021-03-10T00:17

владимир гостюхин

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/34416/18/344161882_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_f4b6c2f73e486f145aa30cdd66ab3672.jpg

Актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец во время Великой Отечественной войны был политруком роты, позже руководил Домом культуры в поселке Покровское Свердловской области, стоял у истоков создания Уральского народного хора. Владимир Гостюхин окончил Уральский радиотехникум, работал на центральном стадионе Свердловска электриком. Увлекшись театром, уехал в Москву.В 1970 году окончил актерский факультет ГИТИСа.После службы в армии в Таманской дивизии работал мебельщиком-реквизитором в Центральном академическом театре советской (ныне российской) армии, затем был зачислен в актерскую труппу театра. Первой театральной работой актера стала роль старшины Бокарева в спектакле "Неизвестный солдат" (1974).С 1981 года Владимир Гостюхин работает в Театре-студии киноактера Республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм". Театр-студия киноактера был открыт спектаклем "Вся его жизнь" с Гостюхиным в главной роли.С 1994 года на сцене театра с аншлагом идет спектакль "Миленький ты мой", где он выступил и как режиссер. В 2006 году Гостюхин осуществил постановку "Анна Снегина" по одноименной поэме Сергея Есенина, где выступил в роли самого поэта. В 2008 году он поставил спектакль по пьесе Михаила Ворфоломеева "Механический человек". В кино Гостюхин дебютировал еще на последнем курсе ГИТИСа, снявшись в эпизодической роли в фильме Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970). Первую заметную роль Алексея Красильникова он сыграл в сериале режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам" (1974).Первой большой ролью Гостюхина на экране стал Рыбак в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976).Затем он сыграл главные роли в картинах "Предварительное расследование" (1978), "Случайные пассажиры" (1978), "Старшина" (1979), "Охота на лис" (1980), "Возьму твою боль" (1980), "Контракт века" (1985), сериале "В поисках капитана Гранта" (1985), фильмах "Наш бронепоезд" (1988), "Смиренное кладбище" (1989) и др.Гостюхин снимался в таких фильмах, как "Время выбрало нас" (1979), "Берег" (1984), "Урга – территория любви"(1991), "Генерал" (1992), "Америкэн бой" (1992), "Сын за отца..." (1995), "Святой и грешный" (1999) и др.Новый виток популярности принесла актеру роль Федора Ивановича в сериале "Дальнобойщики"(2001-2011).В последние годы он сыграл главные роли в сериалах "1943" (2013), "Без права на выбор" (2013), "Доктор Смерть" (2013), "Поезд на север" (2013), "Снайпер: Герой сопротивления" (2015), "Казаки" (2016), актер также снимался в телесериалах "Пепел" и "Оттепель" (оба – 2013), "Деревенский роман" (2014), "Тонкий лед", "Гроздья винограда" (оба – 2016), "Отчим" (2019), военной драме "Красный призрак" (2019) и др.Всего Гостюхин сыграл в кино свыше 100 ролей.В 1997 году в качестве режиссера он поставил фильм "Ботанический сад".Владимир Гостюхин – вице-президент Международного кинофестиваля "Золотой витязь". В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1996 году – народного артиста Белоруссии.Лауреат Государственной премии СССР (1985), Государственной премии России (1993), а также Государственной премии Белорусской ССР (1981).Награжден серебряной медалью имени Александра Довженко (1981). Среди кинематографических наград актера – призы МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (1982), кинофестиваля "Созвездие" (1989, 1990), премия "Золотой овен" (1996), специальный приз кинофестиваля "Амурская осень" (2005).Он также был удостоен специального приза Постоянного комитета Союзного государства "Вместе" на МКФ "Листопад" (2002), приза "Хрустальный аист" на национальном фестивале белорусских фильмов (2003).В 2006 году Владимир Гостюхин был награжден белорусской медалью Франциска Скорины, в 2011 году – орденом Франциска Скорины. В 2008 году он был удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства. Владимир Гостюхин женат четвертым браком на актрисе Минского театра-студии киноактера Алле Пролич. У него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гостюхин, справки