Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру

Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру

Американская певица и актриса Селена Гомес в большом интервью изданию Vogue призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру, и объяснила — почему. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:39

2021-03-10T12:39

2021-03-10T12:39

культура

селена гомес

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес в большом интервью изданию Vogue призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру, и объяснила — почему. По словам, 28-летней поп-звезды, все три студийных альбома которой достигли вершин хит-парадов в США, она чувствует, что "не получает заслуженного уважения" от аудитории.Певица отметила, что лучшей песней, которую она когда-либо выпускала, считает "Lose you to love me" (2019). Однако, по ее словам, некоторым слушателям этой работы "было недостаточно", чтобы по достоинству оценить творчество исполнительницы. Исполнительница хитов "Good for you", "Same old love" и "Hands to myself" рассказала, что хочет больше времени уделять карьере в кино и на телевидении, тем более, что в этих сферах она добилась успехов. Например, Селена Гомес была исполнительным продюсером сериалов Netflix "13 причин почему", "Жизнь без документов", а также ромкома "Галерея разбитых сердец". Все проекты получили положительные оценки от критиков и зрителей.

