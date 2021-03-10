https://ria.ru/20210310/golikova-1600552484.html
В России проверят число детей, помещенных в организации для сирот
В России проверят число детей, помещенных в организации для сирот
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила провести мониторинг числа детей, временно помещенных родителями в организации для детей-сирот в 2018-2021 годах,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:12
2021-03-10T08:12
2021-03-10T08:12
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила провести мониторинг числа детей, временно помещенных родителями в организации для детей-сирот в 2018-2021 годах, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Соответствующее поручение дано Минпросвещения, Минтруду, Минздраву и регионам. Мониторинг должен включать основания временного помещения в организацию, средний срок временного пребывания, перечень услуг, предоставляемых детям и их законными представителями, число детей и причины, по которым их оставили в организациях по окончании срока пребывания.Минздраву поручено проработать вопрос о целесообразности расширения оказания психиатрической и наркологической помощи несовершеннолетним, в частности детям-сиротам, до достижения ими возраста 18 лет, с согласия законных представителей.
https://ria.ru/20210310/siroty-1600551612.html
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
поручила провести мониторинг числа детей, временно помещенных родителями в организации для детей-сирот в 2018-2021 годах, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Соответствующее поручение дано Минпросвещения, Минтруду, Минздраву и регионам. Мониторинг должен включать основания временного помещения в организацию, средний срок временного пребывания, перечень услуг, предоставляемых детям и их законными представителями, число детей и причины, по которым их оставили в организациях по окончании срока пребывания.
Минздраву поручено проработать вопрос о целесообразности расширения оказания психиатрической и наркологической помощи несовершеннолетним, в частности детям-сиротам, до достижения ими возраста 18 лет, с согласия законных представителей.