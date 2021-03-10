https://ria.ru/20210310/giperinflyatsiya-1600679244.html
Эксперт оценил риски гиперинфляции в России
Эксперт оценил риски гиперинфляции в России
Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков оценил риск возникновения в России гиперинфляции. Его слова приводит "Вечерняя Москва". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:44
2021-03-10T20:44
2021-03-10T20:44
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экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков оценил риск возникновения в России гиперинфляции. Его слова приводит "Вечерняя Москва".Специалист отметил, что США уже приблизились к крайней стадии ускоренной инфляции, в результате которой американская валюта подешевеет. Это связано с тем, что Вашингтон потратил уже девять триллионов долларов на пакет антикризисных мер. Юденков уточнил, что этот процесс не начнется "прямо завтра".Эксперт подчеркнул, что, если американская валюта подвергнется гиперинфляции, это будет только на руку российской экономике.Он исключил возникновение гиперинфляции в России, поскольку в стране не печатают деньги в таком количестве. По его словам, отсутствуют условия, которые могли бы привести к такому экономическому краху.
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