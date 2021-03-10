https://ria.ru/20210310/gidromettsentr-1600633663.html

Онлайн-конференция директора Гидрометцентра России Сергея Борща

Онлайн-конференция директора Гидрометцентра России Сергея Борща

15 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Гидрометцентра России Сергея Борща, посвященная прогнозу относительно половодья.

2021-03-10T16:04

2021-03-10T16:04

2021-03-10T16:04

анонсы

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Задать вопросВ каких регионах предпосылки к возникновению паводка наиболее высоки? Насколько большим ожидается приток воды в крупные водохранилища? Каков опыт международного сотрудничества в области предотвращения наводнений?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы