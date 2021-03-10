Онлайн-конференция директора Гидрометцентра России Сергея Борща
15 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Гидрометцентра России Сергея Борща, посвященная прогнозу относительно половодья.
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В каких регионах предпосылки к возникновению паводка наиболее высоки? Насколько большим ожидается приток воды в крупные водохранилища? Каков опыт международного сотрудничества в области предотвращения наводнений?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В каких регионах предпосылки к возникновению паводка наиболее высоки? Насколько большим ожидается приток воды в крупные водохранилища? Каков опыт международного сотрудничества в области предотвращения наводнений?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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