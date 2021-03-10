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В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес RT DE в слежке за Навальным
В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес RT DE в слежке за Навальным
Обвинения RT в Германии со стороны таблоида Bild в "шпионаже" за блогером Алексеем Навальным - симптом эволюции политического устройства Запада от классической... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:53
2021-03-10T11:53
bild
госдума рф
елена панина
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обвинения RT в Германии со стороны таблоида Bild в "шпионаже" за блогером Алексеем Навальным - симптом эволюции политического устройства Запада от классической либеральной демократии к новому обществу, построенному на культивировании образа врага и тоталитарном единомыслии, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее сообщалось, что RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после публикации таблоида о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным".По мнению Паниной, на Западе в настоящее время идёт кампания по тотальной дискредитации российских СМИ, в первую очередь RT.Причина, по мнению парламентария, заключается не только в "перманентной русофобии", но и в стремлении загерметизировать информационное пространство, исключить возможность любой альтернативной точки зрения."Подобные явления - это симптом эволюции политического устройства Запада от классической либеральной демократии к новому обществу, построенному на культивировании образа врага и тоталитарном единомыслии",- констатировала Панина.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210309/isk-1600537008.html
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bild, госдума рф, елена панина, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес RT DE в слежке за Навальным

11:53 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обвинения RT в Германии со стороны таблоида Bild в "шпионаже" за блогером Алексеем Навальным - симптом эволюции политического устройства Запада от классической либеральной демократии к новому обществу, построенному на культивировании образа врага и тоталитарном единомыслии, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее сообщалось, что RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после публикации таблоида о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным".
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 22:22
RT готовит иск против Bild после обвинений в "шпионаже"
По мнению Паниной, на Западе в настоящее время идёт кампания по тотальной дискредитации российских СМИ, в первую очередь RT.
Причина, по мнению парламентария, заключается не только в "перманентной русофобии", но и в стремлении загерметизировать информационное пространство, исключить возможность любой альтернативной точки зрения.
"Подобные явления - это симптом эволюции политического устройства Запада от классической либеральной демократии к новому обществу, построенному на культивировании образа врага и тоталитарном единомыслии",- констатировала Панина.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 14:07
Правительство Германии отказалось отвечать на вопрос о закрытии счетов RT
 
BildГосдума РФЕлена ПанинаШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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