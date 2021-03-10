https://ria.ru/20210310/donbass-1600669434.html

ЛНР заявила о ликвидации огневых позиций силовиков в Донбассе

ЛНР заявила о ликвидации огневых позиций силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых вели обстрел республики и был ранен ополченец,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:13

2021-03-10T19:13

2021-03-10T23:16

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых вели обстрел республики и был ранен ополченец, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.Ранее бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между служащими ВСУ и ополченцами. По его словам Марочко, украинские силовики применяют стрелковое оружие и гранатометы, в зоне обстрела находится школа. При этом нынешний официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что ВСУ вели неприцельный огонь в направлении населенного пункта, не представлявший опасности для мирных жителей и инфраструктуры.Как отметил Филипоненко, в результате обстрела ранило ополченца. В ДНР ранее сообщили, что на территории самопровозглашенной республики погиб один человек, еще один пострадал."В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (подконтрольный Киеву. — Прим. ред.) из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения", — заявил он.Офицер назвал обвинения украинских силовиков в адрес Народной милиции о нарушении режима прекращения огня информационной провокацией и попыткой Вооруженных си Украины оправдать в глазах международной общественности свои действия у линии соприкосновения в Донбассе."Так, штаб Операции объединенных сил (ООС) обвинил Народную милицию ЛНР в трех нарушениях режима тишины, что не соответствует действительности", — пояснил Филипоненко.По его мнению, Киев открыто демонстрирует нарушение международного гуманитарного права в Донбассе."Страны Евросоюза и США, поставляющие летальное вооружение вооруженным силам Украины, которые систематически и целенаправленно обстреливают жилые поселки и дома граждан республик, напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса", — сказал он.В Народной милиции ДНР также заявили о подавлении огневых точек противника. В ведомстве уточнили, что с начала суток украинские силовики совершил пять огневых провокаций, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров."С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. В результате чего был уничтожен миномётный расчет 36-й бригады морской пехоты. Потери противника уточняются", — сказал журналистам представитель ведомства.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600601363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/donbass-1600431876.html

https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

сша

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, евросоюз, минск, оон, сша, в мире