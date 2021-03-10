https://ria.ru/20210310/donbass-1600669434.html
ЛНР заявила о ликвидации огневых позиций силовиков в Донбассе
ЛНР заявила о ликвидации огневых позиций силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых вели обстрел республики и был ранен ополченец,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:13
2021-03-10T19:13
2021-03-10T23:16
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
евросоюз
минск
оон
сша
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых вели обстрел республики и был ранен ополченец, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.Ранее бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между служащими ВСУ и ополченцами. По его словам Марочко, украинские силовики применяют стрелковое оружие и гранатометы, в зоне обстрела находится школа. При этом нынешний официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что ВСУ вели неприцельный огонь в направлении населенного пункта, не представлявший опасности для мирных жителей и инфраструктуры.Как отметил Филипоненко, в результате обстрела ранило ополченца. В ДНР ранее сообщили, что на территории самопровозглашенной республики погиб один человек, еще один пострадал."В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (подконтрольный Киеву. — Прим. ред.) из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения", — заявил он.Офицер назвал обвинения украинских силовиков в адрес Народной милиции о нарушении режима прекращения огня информационной провокацией и попыткой Вооруженных си Украины оправдать в глазах международной общественности свои действия у линии соприкосновения в Донбассе."Так, штаб Операции объединенных сил (ООС) обвинил Народную милицию ЛНР в трех нарушениях режима тишины, что не соответствует действительности", — пояснил Филипоненко.По его мнению, Киев открыто демонстрирует нарушение международного гуманитарного права в Донбассе."Страны Евросоюза и США, поставляющие летальное вооружение вооруженным силам Украины, которые систематически и целенаправленно обстреливают жилые поселки и дома граждан республик, напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса", — сказал он.В Народной милиции ДНР также заявили о подавлении огневых точек противника. В ведомстве уточнили, что с начала суток украинские силовики совершил пять огневых провокаций, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров."С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. В результате чего был уничтожен миномётный расчет 36-й бригады морской пехоты. Потери противника уточняются", — сказал журналистам представитель ведомства.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
https://ria.ru/20210310/donbass-1600601363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/donbass-1600431876.html
https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html
донбасс
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, евросоюз, минск, оон, сша, в мире
ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР
уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе
, с которых вели обстрел республики и был ранен ополченец, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.
Ранее бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между служащими ВСУ и ополченцами. По его словам Марочко, украинские силовики применяют стрелковое оружие и гранатометы, в зоне обстрела находится школа. При этом нынешний официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что ВСУ вели неприцельный огонь в направлении населенного пункта, не представлявший опасности для мирных жителей и инфраструктуры.
Как отметил Филипоненко, в результате обстрела ранило ополченца. В ДНР ранее сообщили, что на территории самопровозглашенной республики погиб один человек, еще один пострадал.
"В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (подконтрольный Киеву
. — Прим. ред.) из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения", — заявил он.
Офицер назвал обвинения украинских силовиков в адрес Народной милиции о нарушении режима прекращения огня информационной провокацией и попыткой Вооруженных си Украины
оправдать в глазах международной общественности свои действия у линии соприкосновения в Донбассе.
"Так, штаб Операции объединенных сил (ООС) обвинил Народную милицию ЛНР в трех нарушениях режима тишины, что не соответствует действительности", — пояснил Филипоненко.
По его мнению, Киев открыто демонстрирует нарушение международного гуманитарного права в Донбассе.
"Страны Евросоюза
и США
, поставляющие летальное вооружение вооруженным силам Украины
, которые систематически и целенаправленно обстреливают жилые поселки и дома граждан республик, напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса", — сказал он.
В Народной милиции ДНР также заявили о подавлении огневых точек противника. В ведомстве уточнили, что с начала суток украинские силовики совершил пять огневых провокаций, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров.
"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. В результате чего был уничтожен миномётный расчет 36-й бригады морской пехоты. Потери противника уточняются", — сказал журналистам представитель ведомства.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске
. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР
, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку
и окраины Донецка
, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве
готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак
заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.