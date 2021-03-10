https://ria.ru/20210310/byudzhetniki-1600559175.html
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
Владимир Путин поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:42
2021-03-10T09:42
2021-03-10T11:59
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям.Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года — "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".В нем президент, в частности, постановил обеспечить к 2018 году рост реальных зарплат в бюджетной сфере в 1,4-1,5 раза и увеличить к 2020-му число высококвалифицированных работников.Доклад необходимо представить до 20 апреля.Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв "бывает очень внушительным".
https://ria.ru/20210228/zarplata-1599306443.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин
поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям.
Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года — "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
В нем президент, в частности, постановил обеспечить к 2018 году рост реальных зарплат в бюджетной сфере в 1,4-1,5 раза и увеличить к 2020-му число высококвалифицированных работников.
Доклад необходимо представить до 20 апреля.
Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв "бывает очень внушительным".