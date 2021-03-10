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Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
Владимир Путин поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:42
2021-03-10T11:59
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям.Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года — "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".В нем президент, в частности, постановил обеспечить к 2018 году рост реальных зарплат в бюджетной сфере в 1,4-1,5 раза и увеличить к 2020-му число высококвалифицированных работников.Доклад необходимо представить до 20 апреля.Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв "бывает очень внушительным".
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владимир путин, общество

Путин поручил проверить зарплаты бюджетников

09:42 10.03.2021 (обновлено: 11:59 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийРегистратура
Регистратура - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям.
Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года — "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
В нем президент, в частности, постановил обеспечить к 2018 году рост реальных зарплат в бюджетной сфере в 1,4-1,5 раза и увеличить к 2020-му число высококвалифицированных работников.
Доклад необходимо представить до 20 апреля.
Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв "бывает очень внушительным".
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