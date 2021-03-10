https://ria.ru/20210310/brakonerstvo-1600649306.html

Подозреваемым в убийстве беременной лосихи предъявили обвинение

Подозреваемым в убийстве беременной лосихи предъявили обвинение

Следователи в Тверской области предъявили обвинение в незаконной охоте трем подозреваемым в убийстве беременной лосихи, сообщает следственное управление СК РФ... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:25

2021-03-10T17:25

2021-03-10T17:25

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

владимир бурматов

тверская область

вологодская область

ярославская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Следователи в Тверской области предъявили обвинение в незаконной охоте трем подозреваемым в убийстве беременной лосихи, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Им предъявлено обвинение в незаконной охоте и жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении. Санкции данных статей УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.По версии следствия, обвиняемые не имели разрешения на добычу дикого животного и путевки в охотничьи угодья. Преследуя лосиху на снегоходах, они довели ее до изнеможения, после чего повалили на снег и задушили.Видео расправы над животным было опубликовано в интернете в конце февраля. Полицейские установили личности фигурантов, а СК возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты.Инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, в нем участвовали два жителя Тверской и один – Ярославской области. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что настаивает на лишении свободы браконьеров. Подозреваемые взяты под стражу.

https://ria.ru/20210301/losikha-1599462872.html

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599487050.html

тверская область

вологодская область

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, владимир бурматов, тверская область, вологодская область, ярославская область, происшествия