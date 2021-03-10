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Минтруд предложил продлить действие временных правил для безработных
Минтруд предложил продлить действие временных правил для безработных
Министерство труда РФ предлагает продлить срок действия временных правил для безработных граждан до 30 июля, соответствующий проект постановления опубликован на РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:59
2021-03-10T14:59
2021-03-10T19:09
россия
михаил мишустин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министерство труда РФ предлагает продлить срок действия временных правил для безработных граждан до 30 июля, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий."Проект постановления ... разработан Минтрудом России в целях совершенствования государственной политики в области занятости населения. Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в пояснительной записке к документуОтмечается, что продление действия Временных правил регистрации безработных обусловлено внесением рядом депутатов и сенаторов законопроекта, предусматривающего в том числе изменения, необходимые для развития механизма оказания госуслуг по содействию занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы.Проектом предусматривается срок действия временных правил - 30 июля 2021 года.
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россия, михаил мишустин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министерство труда РФ предлагает продлить срок действия временных правил для безработных граждан до 30 июля, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин
на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий.
"Проект постановления ... разработан Минтрудом России в целях совершенствования государственной политики в области занятости населения. Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в пояснительной записке к документу
Отмечается, что продление действия Временных правил регистрации безработных обусловлено внесением рядом депутатов и сенаторов законопроекта, предусматривающего в том числе изменения, необходимые для развития механизма оказания госуслуг по содействию занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы.
Проектом предусматривается срок действия временных правил - 30 июля 2021 года.