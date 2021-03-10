https://ria.ru/20210310/bezrabotitsa-1600574952.html
Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи
Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:34
2021-03-10T11:34
2021-03-10T11:37
антон котяков
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет."Я, наверное, сказал бы, что у нас ...достаточно высокий процент безработицы среди молодёжи до 29 лет - это более 33% общего числа безработных", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
https://ria.ru/20210226/bezrabotitsa-1599025938.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af86c17f69e1e0351a171c7f574dd777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, госдума рф, общество