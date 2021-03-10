https://ria.ru/20210310/bezrabotitsa-1600574952.html

Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи

Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:34

2021-03-10T11:34

2021-03-10T11:37

антон котяков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет."Я, наверное, сказал бы, что у нас ...достаточно высокий процент безработицы среди молодёжи до 29 лет - это более 33% общего числа безработных", - сказал он на заседании комитета Госдумы.

https://ria.ru/20210226/bezrabotitsa-1599025938.html

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2021

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антон котяков, госдума рф, общество