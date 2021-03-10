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Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи
Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:34
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антон котяков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет."Я, наверное, сказал бы, что у нас ...достаточно высокий процент безработицы среди молодёжи до 29 лет - это более 33% общего числа безработных", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
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антон котяков, госдума рф, общество

Глава Минтруда отметил высокий уровень безработицы среди молодежи

11:34 10.03.2021 (обновлено: 11:37 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ высокая безработица среди молодёжи, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет.
"Я, наверное, сказал бы, что у нас ...достаточно высокий процент безработицы среди молодёжи до 29 лет - это более 33% общего числа безработных", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
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Антон КотяковГосдума РФОбщество
 
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