СК Белоруссии хочет возбудить дела против руководителей "дворовых чатов"
12:02 10.03.2021 (обновлено: 12:18 10.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске
МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что администраторы оппозиционных так называемых "дворовых чатов" могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье об экстремистском формировании.
"В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые "дворовые чаты". Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по статье 361-1 ("создание экстремистского формирования" – ред.) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте СК в среду.
Согласно белорусскому законодательству, за создание экстремистского формирования либо руководство им или входящим в него структурным подразделением грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. В случае совершения такого действия повторно - до десяти лет.
Следственный комитет также обратился к гражданам с призывом не поддаваться на "провокации, размещенные в различных Telegram-каналах", задуматься о последствиях своих действий. "Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Оппозиция в Белоруссии координируется через Telegram-каналы, в том числе через локальные так называемые "дворовые чаты". Ранее СК сообщил, что инициатор идеи создания сети таких чатов блогер Антон Мотолько, выехавший после президентских выборов в ЕС, стал фигурантом уголовных дел, возбужденных по ряду статей, в том числе по статье о руководстве экстремистским формированием. Его планируют объявить в межгосударственный розыск.