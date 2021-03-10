https://ria.ru/20210310/belorussiya-1600579189.html

СК Белоруссии хочет возбудить дела против руководителей "дворовых чатов"

СК Белоруссии хочет возбудить дела против руководителей "дворовых чатов"

Следственный комитет Белоруссии заявил, что администраторы оппозиционных так называемых "дворовых чатов" могут быть привлечены к уголовной ответственности по... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:02

2021-03-10T12:02

2021-03-10T12:18

кгб белоруссии

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что администраторы оппозиционных так называемых "дворовых чатов" могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье об экстремистском формировании."В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые "дворовые чаты". Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по статье 361-1 ("создание экстремистского формирования" – ред.) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте СК в среду.Согласно белорусскому законодательству, за создание экстремистского формирования либо руководство им или входящим в него структурным подразделением грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. В случае совершения такого действия повторно - до десяти лет.Следственный комитет также обратился к гражданам с призывом не поддаваться на "провокации, размещенные в различных Telegram-каналах", задуматься о последствиях своих действий. "Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Оппозиция в Белоруссии координируется через Telegram-каналы, в том числе через локальные так называемые "дворовые чаты". Ранее СК сообщил, что инициатор идеи создания сети таких чатов блогер Антон Мотолько, выехавший после президентских выборов в ЕС, стал фигурантом уголовных дел, возбужденных по ряду статей, в том числе по статье о руководстве экстремистским формированием. Его планируют объявить в межгосударственный розыск.

https://ria.ru/20210309/protesty-1600539203.html

https://ria.ru/20210309/belorussiya-1600443397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире