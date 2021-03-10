https://ria.ru/20210310/bank-1600619830.html

МСП Банк финансирует модернизацию морского оборудования в Приморье

МСП Банк финансирует модернизацию морского оборудования в Приморье

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку крупному поставщику оборудования и технологий для морской отрасли в Приморском крае,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:50

2021-03-10T14:50

2021-03-10T14:50

корпорация мсп

мсп банк

приморский край

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку крупному поставщику оборудования и технологий для морской отрасли в Приморском крае, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл компании "Зора" из Владивостока кредитную линию на сумму на 10 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.Полученные средства компания направит на приобретение связного, радионавигационного, спутникового и иного оборудования. Как ожидается, финансовая поддержка позволит ООО "Зора" реализовать новые проекты, расширить круг клиентов и обеспечить развитие бизнеса. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич, для поддержки малых и средних предприятий в ДФО корпорация и банк реализуют широкую линейку продуктов и услуг. В их числе - поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования, в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), по Программе "Инвестиционный лифт", лизинговая поддержка, участие в закупках крупнейших заказчиков, имущественные, информационные, маркетинговые меры поддержки и другие. Он добавил, что Корпорация МСП и МСП Банк продолжат взаимодействие с органами власти и предпринимательским сообществом региона "в целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым продуктам, развития их производств, внедрения передовых цифровых решений и оборудования.ООО "Зора" – один из крупнейших поставщиков оборудования и передовых технологий для морской отрасли в Дальневосточном регионе РФ. В числе клиентов – судоходные государственные и частные компании, агентирующие компании, судоремонтные и судостроительные предприятия, учебные заведения морского образования и тренажёрные центры.

https://ria.ru/20210310/bank-1600570301.html

https://ria.ru/20210305/kredit-1600067658.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, приморский край