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МСП Банк финансирует модернизацию морского оборудования в Приморье
МСП Банк финансирует модернизацию морского оборудования в Приморье
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку крупному поставщику оборудования и технологий для морской отрасли в Приморском крае,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:50
2021-03-10T14:50
корпорация мсп
мсп банк
приморский край
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку крупному поставщику оборудования и технологий для морской отрасли в Приморском крае, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл компании "Зора" из Владивостока кредитную линию на сумму на 10 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.Полученные средства компания направит на приобретение связного, радионавигационного, спутникового и иного оборудования. Как ожидается, финансовая поддержка позволит ООО "Зора" реализовать новые проекты, расширить круг клиентов и обеспечить развитие бизнеса. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич, для поддержки малых и средних предприятий в ДФО корпорация и банк реализуют широкую линейку продуктов и услуг. В их числе - поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования, в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), по Программе "Инвестиционный лифт", лизинговая поддержка, участие в закупках крупнейших заказчиков, имущественные, информационные, маркетинговые меры поддержки и другие. Он добавил, что Корпорация МСП и МСП Банк продолжат взаимодействие с органами власти и предпринимательским сообществом региона "в целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым продуктам, развития их производств, внедрения передовых цифровых решений и оборудования.ООО "Зора" – один из крупнейших поставщиков оборудования и передовых технологий для морской отрасли в Дальневосточном регионе РФ. В числе клиентов – судоходные государственные и частные компании, агентирующие компании, судоремонтные и судостроительные предприятия, учебные заведения морского образования и тренажёрные центры.
https://ria.ru/20210310/bank-1600570301.html
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корпорация мсп, мсп банк, приморский край

МСП Банк финансирует модернизацию морского оборудования в Приморье

14:50 10.03.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку крупному поставщику оборудования и технологий для морской отрасли в Приморском крае, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании "Зора" из Владивостока кредитную линию на сумму на 10 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 11:09
МСП Банк в 2020 году увеличил гарантийную поддержку субъектов МСП на 12%
Полученные средства компания направит на приобретение связного, радионавигационного, спутникового и иного оборудования. Как ожидается, финансовая поддержка позволит ООО "Зора" реализовать новые проекты, расширить круг клиентов и обеспечить развитие бизнеса.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич, для поддержки малых и средних предприятий в ДФО корпорация и банк реализуют широкую линейку продуктов и услуг. В их числе - поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования, в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), по Программе "Инвестиционный лифт", лизинговая поддержка, участие в закупках крупнейших заказчиков, имущественные, информационные, маркетинговые меры поддержки и другие.
"МСП Банк выделил направление поддержки субъектов МСП в ДФО в число приоритетных. Для развития субъектов МСП в регионе разработан специализированный финансовый продукт, который позволяет предпринимателям получать кредитные средства в объеме от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на сроки от 36 до 82 месяцев на выгодных условиях – по ставке от 7% годовых", - рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что Корпорация МСП и МСП Банк продолжат взаимодействие с органами власти и предпринимательским сообществом региона "в целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым продуктам, развития их производств, внедрения передовых цифровых решений и оборудования.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:34
МСП Банк поддержал развитие пищевого производства в моногороде
ООО "Зора" – один из крупнейших поставщиков оборудования и передовых технологий для морской отрасли в Дальневосточном регионе РФ. В числе клиентов – судоходные государственные и частные компании, агентирующие компании, судоремонтные и судостроительные предприятия, учебные заведения морского образования и тренажёрные центры.
 
Корпорация МСПМСП БанкПриморский край
 
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