https://ria.ru/20210310/bank-1600570301.html
МСП Банк в 2020 году увеличил гарантийную поддержку субъектов МСП на 12%
МСП Банк в 2020 году увеличил гарантийную поддержку субъектов МСП на 12%
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году предоставил субъектам МСП гарантии для участия в закупочной деятельности на сумму 29,2 миллиарда рублей, что РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:09
2021-03-10T11:09
2021-03-10T11:09
россия
мсп банк
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году предоставил субъектам МСП гарантии для участия в закупочной деятельности на сумму 29,2 миллиарда рублей, что на 12% выше уровня 2019 года, сообщает пресс-служба банка.Благодаря гарантиям МСП Банка, малым и средним компаниям по итогам прошлого года удалось привлечь более 161 миллиарда рублей финансовой поддержки.Наибольший рост объемов гарантийной поддержки был отмечен в Южном федеральном округе - на 61% по сравнению с 2019 годом. Объемы поддержки в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах выросли на 29 и 28%, соответственно.В отраслевом разрезе активнее всего рос объем гарантий, предоставленных предпринимателям в сфере услуг (на 27% по сравнению с прошлым годом) и строительства (на 15%), уточняется в сообщении.МСП Банк предоставляет субъектам МСП различные виды банковских гарантий в адрес любого заказчика, расположенного на территории РФ, в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Максимальная сумма банковской гарантии – 1 миллиард рублей, стоимость гарантии – от 2% годовых.
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россия, мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости
. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году предоставил субъектам МСП гарантии для участия в закупочной деятельности на сумму 29,2 миллиарда рублей, что на 12% выше уровня 2019 года, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря гарантиям МСП Банка, малым и средним компаниям по итогам прошлого года удалось привлечь более 161 миллиарда рублей финансовой поддержки.
Наибольший рост объемов гарантийной поддержки был отмечен в Южном федеральном округе - на 61% по сравнению с 2019 годом. Объемы поддержки в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах выросли на 29 и 28%, соответственно.
В отраслевом разрезе активнее всего рос объем гарантий, предоставленных предпринимателям в сфере услуг (на 27% по сравнению с прошлым годом) и строительства (на 15%), уточняется в сообщении.
МСП Банк предоставляет субъектам МСП различные виды банковских гарантий в адрес любого заказчика, расположенного на территории РФ, в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Максимальная сумма банковской гарантии – 1 миллиард рублей, стоимость гарантии – от 2% годовых.