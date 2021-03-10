https://ria.ru/20210310/babushka-konkobezhka-zhitelnitsa-sela-na-baykale-70-let-rassekaet-led-1600665015.html

Бабушка-конькобежка: жительница села на Байкале 70 лет рассекает лед

Бабушка-конькобежка: жительница села на Байкале 70 лет рассекает лед

Любовь Мореходова уже 80 лет живет на Байкале. Она до сих пор скользит по озеру на коньках, которые ей отец сделал в детстве. Любовь живет одна в отдаленном хуторе. Ближайший поселок – в получасе езды по льду. Времени на скуку нет – у бабушки хозяйство и любимые коньки.

2021-03-10T18:44

2021-03-10T18:44

2021-03-10T18:44

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Любовь считает, что секрет ее долголетия – в катании. Она даже мечтает принять участие в Байкальском марафоне, в забеге на 5 километров.

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2021

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Бабушка-конькобежка: жительница села на Байкале 70 лет рассекает лед Бабушка-конькобежка: жительница села на Байкале 70 лет рассекает лед 2021-03-10T18:44 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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