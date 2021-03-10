https://ria.ru/20210310/avtomobil-1600685040.html
В Саратове припаркованный автомобиль выкатился на тротуар и сбил пешехода
В Саратове припаркованный автомобиль выкатился на тротуар и сбил пешехода
Припаркованный автомобиль без водителя в среду вечером выкатился на тротуар в центре Саратова и сбил девушку-пешехода, пострадавшая доставлена в больницу,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T21:56
2021-03-10T21:56
2021-03-10T21:56
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Припаркованный автомобиль без водителя в среду вечером выкатился на тротуар в центре Саратова и сбил девушку-пешехода, пострадавшая доставлена в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД."По предварительным данным, в 21.40 (20.40 мск) у дома 46 по улице Радищева припаркованное транспортное средство Daewoo Gentra в отсутствии водителя покатилось на тротуар и совершило наезд на пешехода-женщину на вид 30 лет. Девушка доставлена в лечебное учреждение. Вся подробная информация произошедшего выясняется", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210310/dtp-1600612789.html
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саратов, происшествия