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Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом
Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом
Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:08
2021-03-10T03:08
2021-03-10T03:08
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The Sun."Я ограничиваю употребление кофе за несколько дней до поездки, чтобы кофеин полностью исчез из моего организма", — говорит эксперт.После приземления Браун старается не употреблять этот напиток как можно дольше — пока чувствует себя хорошо. А как только ощущает недомогание и упадок сил, позволяет себе двойной эспрессо."Кофеин сильно воздействует на организм, я испытываю прилив бодрости, и сил хватает, чтобы перестроиться на жизнь в новом часовом поясе", — рассказала телеведущая.
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