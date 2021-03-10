https://ria.ru/20210310/aviaperelet-1600495914.html

Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом

Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом

Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:08

2021-03-10T03:08

2021-03-10T03:08

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The Sun."Я ограничиваю употребление кофе за несколько дней до поездки, чтобы кофеин полностью исчез из моего организма", — говорит эксперт.После приземления Браун старается не употреблять этот напиток как можно дольше — пока чувствует себя хорошо. А как только ощущает недомогание и упадок сил, позволяет себе двойной эспрессо."Кофеин сильно воздействует на организм, я испытываю прилив бодрости, и сил хватает, чтобы перестроиться на жизнь в новом часовом поясе", — рассказала телеведущая.

https://ria.ru/20180910/1528066190.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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