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Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом
Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом
Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:08
2021-03-10T03:08
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The Sun."Я ограничиваю употребление кофе за несколько дней до поездки, чтобы кофеин полностью исчез из моего организма", — говорит эксперт.После приземления Браун старается не употреблять этот напиток как можно дольше — пока чувствует себя хорошо. А как только ощущает недомогание и упадок сил, позволяет себе двойной эспрессо."Кофеин сильно воздействует на организм, я испытываю прилив бодрости, и сил хватает, чтобы перестроиться на жизнь в новом часовом поясе", — рассказала телеведущая.
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туризм, туристы, самолеты, пассажиры, новости - туризм, сша

Эксперт рассказала, как эффективно бороться с джетлагом

03:08 10.03.2021
 
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Depositphotos / logoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская телеведущая программ о путешествиях Саманта Браун раскрыла самый эффективный способ борьбы с недомоганием при смене часовых поясов, сообщает The Sun.
"Я ограничиваю употребление кофе за несколько дней до поездки, чтобы кофеин полностью исчез из моего организма", — говорит эксперт.
После приземления Браун старается не употреблять этот напиток как можно дольше — пока чувствует себя хорошо. А как только ощущает недомогание и упадок сил, позволяет себе двойной эспрессо.
"Кофеин сильно воздействует на организм, я испытываю прилив бодрости, и сил хватает, чтобы перестроиться на жизнь в новом часовом поясе", — рассказала телеведущая.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.09.2018
10 сентября 2018, 08:00Туризм
Город просыпается, а ты засыпаешь. Что такое джетлаг и как с ним бороться
 
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