https://ria.ru/20210310/armeniya-1600580046.html

Армянская оппозиция считает, что Гаспарян остается главой генштаба

Армянская оппозиция считает, что Гаспарян остается главой генштаба

Представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян считает, что Оник Гаспарян остается начальником генштаба ВС Армении вопреки заявлению... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:06

2021-03-10T12:06

2021-03-10T12:06

оник гаспарян

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян считает, что Оник Гаспарян остается начальником генштаба ВС Армении вопреки заявлению премьера Никола Пашиняна.Ранее Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики не подписал представленный премьером проект указа об увольнении и не оспорил отставку Гаспаряна в Конституционном суде.Манукян считает, что эти вопросы регулируются конституцией. По его словам, в 2020 году президент Армении Армен Саркисян обратился в КС для уточнения своих полномочий и в постановлении суда среди прочих указывалось, что президент назначает начальника генерального штаба."Об освобождении там ничего не говорится, так как, по логике КС, основанной на конституции, начальник генерального штаба назначается сроком на пять лет и может быть смещен со своего поста, если лишится гражданства Армении, в случае смерти, совершения уголовного преступления, на основании собственного заявления или в связи с переходом на другую работу. Все эти критерии на Гаспаряна не распространяются. Оник Гаспарян продолжает оставаться начальником генерального штаба ВС Армении", - сказал Манукян журналистам.При этом он отметил, что акции оппозиции не были обусловлены позицией президента Армении по вопросу отставки начальника генштаба, а также заявлениями и действиями самого Гаспаряна. Однако, по словам Манукяна, естественно, эти процессы влияют на "задачи, лозунги и темы" оппозиционеров.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/armeniya-1600557850.html

https://ria.ru/20210310/sarkisyan-1600553422.html

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Оппозиция заявила, что разблокирует входы парламента только после отставки Пашиняна Оппозиция, перекрывшая входы в здание парламента Армении, готова разблокировать их, если туда приедет сам Пашинян и объявит о своей отставке и досрочных выборах. Протестующие заявляют, что готовы оставаться в палаточном лагере до выполнения требований. 2021-03-10T12:06 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире